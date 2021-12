Morre menina com câncer terminal que realizou sonho de ver Homem-Aranha no cinema

Sophia Vitória, de 12 anos, morreu três dias após realizar o último desejo: assistir ao filme “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” no cinema. A menina estava com um câncer terminal e teve a morte confirmada nesta segunda-feira, 20, por volta das 7 horas.

Poucas horas antes de precisar voltar ao hospital, a garota recebeu um vídeo do ator Willem Dafoe, que interpreta o personagem Duende Verde, um dos vilões da franquia. O ator teria mandado “amor” para a fã em um vídeo privado que a enviou por meio de uma sócia brasileira, a empresária Nathalia Scarton. As informações são do jornal O Globo.

A vontade de Sophia chegou à rede de cinemas Kinoplex, a qual organizou uma sessão exclusiva para a menina realizar o sonho de assistir ao filme. O dublador brasileiro do Homem-Aranha, Wirley Contaifer, também chegou a gravar uma mensagem para a garota. “Heróis andam juntos e juntos nós iremos, avante. Você é um milagre”, disse.

O câncer de Sophia Vitória foi descoberto em julho deste ano. A menina teve uma aplasia medular, um tumor e uma infecção, e ficou sob cuidados paliativos por cinco meses.



