Ed Sheeran confirma shows no Brasil, mas ainda não há datas

Ed Sheeran está no período de divulgação de seu novo álbum “= (Equals)”, que foi lançado em outubro deste ano. Com turnê marcada para começar no início de 2022, ele anunciou que virá ao Brasil. As informações foram divulgadas em entrevista realizada com o portal “Hugo Gloss”.

Quando questionado sobre a possibilidade dos shows de “Equals” virem ao País, respondeu: “100%, sim. Eu não sei quando irá ao Brasil, mas definitivamente irá ao Brasil”.

O cantor e compositor ainda comentou que as apresentações não acontecerão somente no Rio de Janeiro e em São Paulo. “Acho que, quando eu faço uma turnê, meio que gosto de andar antes de correr em muitos lugares”, disse.

Ele ressalta que o comum é que artistas internacionais façam shows em algumas cidades, começando por Rio de Janeiro e São Paulo, mas que gosta de ir para mais lugares. “O país inteiro é diferente em partes diferentes, então eventualmente eu quero poder ser capaz de tocar em 10 cidades no Brasil e realmente fazer uma turnê de verdade”, pontua.

Ed Sheeran ainda indica que, desde que assistiu à Copa do Mundo no País e conheceu vários estádios por meio da televisão, tem a vontade de se apresentar em outras cidades brasileiras.



