Homem-Aranha 3: veja onde maratonar os filmes do herói no streaming

"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" estreia nos cinemas como uma das maiores produções da Marvel. Confira onde é possível rever as produções anteriores do herói

"Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 16, e já é uma das maiores produções do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O enredo traz Peter Parker (Tom Holland) tentando recuperar sua identidade após ter sido exposto por J. Jonah Jamenson (JK Simmons). Ele recorre aos feitiços do Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), o que acaba interferindo na relação tempo-espaço e desregulando o multiverso. Assim, personagens de outras dimensões começam a aparecer na realidade do herói.

Antes de assistir o novo longa do aracnídeo, muitos fãs pretendem maratonar a franquia como uma forma de preparação para o lançamento. Por isso, o Vida&Arte preparou uma lista com todos os filmes disponíveis nas plataformas de streaming, confira:

"Homem-Aranha" (2002) - Netflix

O primeiro filme do Homem-Aranha, estrelado pelo ator Tobey Maguire, mostra como Peter Parker ganha superpoderes após ser picado por uma aranha geneticamente modificada. Ao presenciar o assassinato do seu tio Ben, ele decide usar os competências para combater o mal.

Homem-Aranha 2 (2004) - Neftlix

Depois de derrotar o Duende Verde, a vida de Peter Parker muda completamente. Enquanto lida com problemas pessoais, ele ainda terá que enfrentar o Dr. Octopus, vilão que possui tentáculos presos ao corpo.

Homem-Aranha 3 (2007) - HBO Max

Apesar do relacionamento bem-sucedido entre Peter Paker e Mary Jane, o herói tem que encarar problemas causados pela mudança no traje. A vestimenta do Homem-Aranha torna-se preta e acaba controlando o personagem ao ampliar o lado obscuro de sua personalidade. Assim, vilões como Venom e Homem-Areia tentam destruir o herói.

O Espetacular Homem-Aranha (2012) - HBO Max e Netflix

No primeiro filme protagonizado por Andrew Garfield, Peter Parker busca saber mais sobre sua origem. Essa procura o leva a Oscorp e ao Dr. Curt Connors, cujo alter ego é o rival Lagarto.

O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro (2014) - Netflix

O aracnídeo salva a vida do engenheiro Max Dilon, que se torna o vilão Electro após sofrer um acidente. Logo, Peter tem que enfrentar um inimigo muito mais poderoso do que ele.

Capitão América: Guerra Civil (2016) - Disney +

Depois do ataque de Ultron, os políticos decidem controlar os Vingadores. A decisão estremece a equipe e coloca o Capitão América em colisão com o Homem de Ferro. E é o herói da armadura dourada quem convida o Aracnídeo para lutar ao seu lado. Embora seja só uma participação especial, essa é a primeira aventura do Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel.

Homem-Aranha: De Volta Ao Lar (2017) - Netflix

O filme é o primeiro longa do personagem estrelado por Tom Holland. A obra mostra Peter tentando conciliar o Ensino Médio com sua posição de herói. Após descobrir uma empreitada do vilão Abutre, ele começa a agir por conta própria.

Vingadores: Guerra Infinita (2018) - Disney +

Os Vingadores unem seus poderes para combater Thanos, o inimigo mais poderoso do universo. Os heróis embarcam em uma aventura para coletar as seis pedras infinitas. Ao lado da equipe, estão os Guardiões da Galáxia, Pantera Negra, Dr. Estranho, Homem-Aranha e muitos outros.

Homem-Aranha no Aranhaverso (2018) - Telecine

O jovem Miles Morales se torna o Homem-Aranha após ser atingido por uma teia radioativa, inspirado no legado do já falecido Peter Paker. No entanto, ao visitar o túmulo do ídolo, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter. Miles, então, descobre que veio de uma dimensão paralela, assim como outras versões do herói.

Vingadores: Ultimato (2019) - Disney +

Thanos elimina metade das criaturas vivas e os Vingadores têm que buscar alternativas. Com Tony Stark no espaço, Steve Rogers e Natasha Romanov lideram a luta contra o titã. Todos os heróis do MCU, incluindo o Aranha, entram na batalha.

Homem-Aranha: Longe de Casa (2019) - Amazon Prime Video

O segundo filme solo do Aranha na Marvel é situado em uma viagem de verão de Peter e os amigos de escola na Europa. O jovem perde confiança em si mesmo e tenta avançar na relação com MJ, porém vilões atacam as cidades e obrigam o garoto a voltar à ativa.

