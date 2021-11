Sony confirma mais uma trilogia de 'Homem-Aranha' com Tom Holland

Amy Pascal, produtora dos filmes do Homem-Aranha pela Sony, informou que "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" não será o último filme do "Amigo da Vizinhança"

Está chegando a estreia de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", disponível nos cinemas brasileiros a partir do dia 15 de dezembro. A pré-venda dos ingressos iniciou nesta segunda, 29 de novembro. Com a proximidade do lançamento, começou a ser especulada se essa seria a última vez que Peter Parker apareceria no MCU. E para a alegria dos fãs, não! Co-produtora dos filmes, a Sony informou que o personagem irá ganhar mais uma trilogia nos próximos anos.

Em entrevista ao portal "Fandango", Amy Pascal, produtora dos filmes do Homem-Aranha pela Sony, falou sobre a continuação, além de revelar que ainda serão feitas outras colaborações entre Marvel e Sony. "Este não é o último filme que faremos com a Marvel, nem o último filme do Homem-Aranha", declarou.

"Estamos nos preparando para fazer o próximo filme do Homem-Aranha com Tom Holland e a Marvel. Estivemos pensando nisso como três filmes e agora vamos passar para os próximos três. Este não é o último de nossos filmes dentro do Universo Cinematográfico da Marvel", comunicou.

Em outubro, Tom Holland chegou a falar sobre a possibilidade de uma continuação em entrevista à "Entertainment Weekly". "Acho que se tivéssemos a sorte de mergulhar nesses personagens novamente, você veria versão muito diferente. Mas não seria mais a trilogia 'Homecoming'. Nós daríamos algum tempo e tentaríamos construir algo diferente para mudar os filmes", disse.

Em "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa", Peter (Tom Holland) vive a confusão de ser um adolescente e super-herói ao mesmo tempo, quando todos ao seu redor já sabem sua verdadeira identidade. Por isso, ele recorre ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch), para que todos esqueçam que ele é o Homem-Aranha. No entanto, as coisas não saem como o esperado e o jovem precisará lidar com as consequências.

