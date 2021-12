Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 16, até domingo, 19

Dois novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 16 de dezembro (16/12), até domingo, 19, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com dois filmes recentes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 16 de dezembro (16/12), até domingo, 19, de cada cinema da Capital cearense, como nos shoppings Iguatemi, RioMar e Benfica.



Cinema em Fortaleza: 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa'

Um dos longas-metragens mais aguardados dos fãs de super-heróis neste ano, a obra mostrará as consequências na vida de Peter Parker (Tom Holland) após ele ter sua identidade revelada por uma reportagem. O protagonista é incapaz de separar seu cotidiano como uma pessoa comum das responsabilidades de ser o Homem-Aranha. Por isso, pede ajuda ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam seu rosto. A situação, porém, não sai como o esperado.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Shopping Benfica, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping



Horário do filme

12 horas (Grand Messejana, Via Sul)

12h40min (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

13 horas (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza, Via Sul)

13h20min (Shopping Parangaba)

13h30min (Shopping Parangaba, Grand Messejana)

13h40min (Shopping Benfica)

13h45min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

14 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, Iguatemi Fortaleza, Grand Messejana, Via Sul)

14h20min (Iguatemi Fortaleza)

14h30min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Shopping Parangaba)

15 horas (Grand Messejana, Via Sul)

15h15min (RioMar Fortaleza)

15h30min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

15h40min (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

16 horas (RioMar Fortaleza, Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

16h15min (Grand Messejana, Via Sul)

16h20min (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

16h30min (Shopping Parangaba)

16h45min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, Grand Messejana, Via Sul)

16h55min (Shopping Benfica)

17 horas (Iguatemi Fortaleza)

17h15min (North Shopping Jóquei, Iguatemi Fortaleza, Grand Messejana, Via Sul)

17h30min (Shopping Parangaba)

17h45min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

18 horas (Grand Messejana, Via Sul)

18h15min (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

18h30min (RioMar Fortaleza)

18h40min (Shopping Parangab, Iguatemi Fortalezaa)

18h45min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

19 horas (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

19h15min (RioMar Fortaleza)

19h20min (RioMar Kennedy, Shopping Parangaba)

19h30min (Shopping Parangaba, Grand Messejana, Via Sul)

20 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Iguatemi Fortaleza, Grand Messejana, Via Sul)

20h10min (Shopping Benfica)

20h20min (Iguatemi Fortaleza)

20h30min (RioMar Fortaleza, Shopping Parangaba, Grand Messejana, Via Sul)

21 horas (RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Grand Messejana, Via Sul)

21h30min (RioMar Fortaleza)

21h40min (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

21h45min (RioMar Fortaleza)

22 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

22h20min (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

22h30min (RioMar Fortaleza, Shopping Parangaba)

23h10min (RioMar Fortaleza)

23h30min (RioMar Fortaleza)

*todos os horários estão disponíveis nos sites dos cinemas

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Matrix Ressurrections'

Dirigido por Lana Wachowski, o enredo dará continuidade à narrativa que conquistou os fãs de ficção científica na década de 1990. A história acompanha um programador que se vê preso em uma ilusão criada por um sistema de inteligência artificial. Além de Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, estão no elenco: Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith.



Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi, Centerplex Grand Messejana, Centerplex Via Sul Shopping



Horário do filme

13 horas (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

13h15min (Iguatemi Fortaleza)

14 horas (Grand Messejana)

14h50min (RioMar Fortaleza)

15 horas (North Shopping Jóquei)

15h15min (RioMar Kennedy)

15h30min (Grand Messejana, Via Sul)

15h50min (RioMar Fortaleza)

16 horas (Shopping Parangaba)

16h15min (Iguatemi Fortaleza)



17h15min (Grand Messejana)

18 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza)

18h30min (RioMar Kennedy, Grand Messejana, Via Sul)

19 horas (RioMar Fortaleza, Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

19h15min (Iguatemi Fortaleza)

20h15min (North Shopping Jóquei)

20h30min (Grand Messejana)

21h10min (RioMar Fortaleza)

21h30min (RioMar Fortaleza, Grand Messejana)

21h45min (RioMar Kennedy, Via Sul)

22 horas (Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza)

22h15min (Iguatemi Fortaleza)

22h10min (RioMar Fortaleza)



Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Casa Gucci'

O enredo mostra a história da família por trás de uma das maiores marcas de moda do mundo. Narrativa percorre três décadas entre traições, vinganças, amores e até crimes. Lady Gaga dá vida à Patrizia Reggiani, socialite italiana responsável por ser a mandante do assassinato de Maurizio Gucci, empresário e ex-diretor da empresa. Além dela, estão no elenco: Jared Leto, Adam Driver, Salma Hayek, Al Pacino, Jeremy Irons e Jack Huston.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Shopping Parangaba, Shopping Benfica, Cinépolis Shopping RioMar Fortaleza, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: 'Encanto'

Madrigal é uma família que vive escondida entre as montanhas da Colômbia. Os familiares moram em uma casa mágica, onde todos têm poderes especiais - menos Mirabel. A protagonista, com medo de não ter nenhum poder, percebe que é a única que pode salvar o Encanto de uma ameaça.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Centerplex Shopping Grand Messejana, Shopping Benfica, Cinépolis Shopping RioMar Kennedy, Cinépolis Shopping RioMar Fortaleza, Cinépolis North Shopping Jóquei, UCI Shopping Parangaba, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

