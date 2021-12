Cearenses Mari Fernandez e VMZ são destaques no TikTok em 2021

O TikTok anunciou nesta segunda-feira, 13 de dezembro, os destaques da música na plataforma em 2021 no Brasil. Com a pandemia e a proibição de shows, a rede social acredita que teve um papel importante ao apresentar novos artistas e músicas no meio digital. Entre os artistas que se destacaram na plataforma estão os cearenses Mari Fernandez e VMZ.

"Os últimos 12 meses nos proporcionaram diversos momentos musicais, inspiraram nossa comunidade de mais de um bilhão de usuários e mostraram ao mundo a importância da música no TikTok. Temos orgulho em ser uma plataforma que abre as portas para novos artistas e músicas, bem como um espaço para músicos estabelecidos e sucessos clássicos, conectando-os a um público global e uma comunidade musical apaixonada como nunca antes", declara Roberta Guimarães, head de Conteúdo Musical do TikTok Brasil.

Entre as músicas mais populares do aplicativo, que inspiraram a criação de milhões de vídeos, estão "Mds", de Kawê & MC Lele Jp, "Não, Não Vou", de Mari Fernandez, "Tipo Gin", de MC Kevin O Chris, "You Got It", de Vedo, "Passinho Debochado", de Dan Ventura e "Plutão", de VMZ. A plataforma também nomeou os artistas brasileiros que mais se destacaram: Simone Mendes, Anitta, Luísa Sonza, Alok, MC Mirella, Any Gabrielly, Zé Felipe, Ludmilla, Ananda e Pabllo Vittar.

Segundo o TikTok, a rede social também contribuiu para divulgar ações relacionadas à diversidade, saúde mental, sustentabilidade, entre outros. Por exemplo, Gilberto Gil entrou no TikTok ao lançar a música "Refloresta" e iniciou uma campanha onde a cada vídeo postado com a canção dentro da plataforma, uma árvore seria plantada.

