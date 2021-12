Netflix em janeiro: veja os lançamentos de filmes e séries no streaming

A Netflix anunciou os lançamentos que chegam ao seu catálogo em janeiro do próximo ano. Com mais de 40 filmes, séries e documentários previstos para o primeiro mês de 2022, haverá a estreia do longa-metragem “Um Lugar Silencioso”, dirigido por John Krasinski.

Uma família vive em uma fazenda nos Estados Unidos. O lugar, entretanto, é perseguido por uma entidade fantasmagórica que é ativada pela mínima percepção de som. Em busca da sobrevivência, os familiares devem permanecer em silêncio.

Ainda haverá a primeira temporada do reboot “Rebelde”, que acontecerá anos depois da telenovela de 2004. Agora, um grupo de adolescentes que estuda no Elite Way School enfrentará problemas com amores e amizades da escola de elite.

A ex-aluna Celina (Estefanía Villareal) retornará para ser a nova diretora do colégio. Além disso, o elenco será novo, mas eles farão uma banda para cantar músicas do RBD. A sociedade secreta que perseguia alunos bolsistas também voltará para atrapalhar os planos dos personagens.

Uma produção brasileira prevista para chegar ao catálogo em janeiro é “Temporada de Verão”. Um grupo de jovens passa as férias trabalhando em um resort de luxo. No local, os protagonistas farão descobertas sobre o mundo em meio a vários segredos. No elenco, estão Giovanna Lancellotti, Jorge Lopez e André Luiz Frambach.

Também haverá o documentário “Neymar: O Caos Perfeito”. A série documental, dividida em três partes, mostrará a história do jogador de futebol Neymar, um dos atletas mais bem pagos da história.

Outro conteúdo que envolve o universo dos esportes é “Soy Georgina”, que acompanhará o cotidiano de Georgina Rodriguez, uma modelo, mãe, empresária, bailarina e namorada de Cristiano Ronaldo.

Netflix em janeiro

01/01

- Papai Poderoso 2: Tudo ou Nada

- Um Lugar Silencioso

- Power Rangers: Dino Fúria (temporada 1)

02/01

- Memória de um Crime

03/01

- O Melhor da Pré Escola 1-3

05/01

- Rebelde

06/01

- The Club (parte 2)

- O Páramo

- DOTA: Dragon's Blood: Livro 2

07/01

- Mansão Hype

- Mãe x Androides

10/01

- Virando a mesa

- Operação Ecstasy (temporada 3)

11/01

- A Origem do Mundo

13/01

- Indecente

14/01

- Essa Não É Uma Comédia

- After Life - Vocês vão ter de me engolir (temporada 3)

- The House

- Arquivo 81

19/01

- Brincando com Fogo (temporada 3)

- Juanpis González - A Série

20/01

- Tratamento de Realeza

- Riverdale (temporada 5)

21/01

- Temporada de Verão

- Ozark (temporada 4)

- Munique: No Limite da Guerra

24/01

- O Banquete

- Inimiga Perfeita

25/01

- Neymar: O Caos Perfeito

- Ada Batista, cientista (temporada 2)

26/01

- The Sinner (temporada 4: Percy)

28/01

- Angry Birds: Loucuras de Verão

- Série Grandes Jornadas Pokémon

- Fora de Órbita

- A Vizinha da Mulher na Janela

- Feria: Segredos Obscuros

- Jonathan Van Ness Quer Saber…

- Três Vezes Paixão

- À Tona

30/01

- The Walking Dead (temporada 10)

- A Epidemia

Em breve

- Soy Georgina



