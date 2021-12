Xand e Solange: briga judicial separou dupla do Aviões do Forró; entenda

Xand Avião e Solange Almeida cantaram juntos na madrugada desta terça, 7, após mais de quatro anos desde a última vez em que dividiram o palco, além de dois anos distantes. O reencontro aconteceu na 'Farofa da Gkay', que está acontecendo em Fortaleza. A paz foi selada, levando os fãs a loucura sobre uma possível volta e deixando internautas curiosos sobre o motivo da briga entre os dois.

A dupla de cantores é reconhecida por terem dividido por muitos anos os vocais da banda 'Aviões do Forró e pela longa amizade que foi abalada por uma batalha judicial após a saída de Solange do grupo musical. Os cantores não se falavam há dois anos e a última apresentação da dupla havia acontecido em março de 2017, em Luis Correia, no Piauí.

"A minha história com Xand não acabou, está escrita no coração de vocês", declarou Solange após a apresentação. O cantor, por sua vez, publicou em sua conta do Instagram uma homenagem para a amiga na tarde de hoje (07/12). "Eu espero que esse momento possa representar pra vocês um décimo da felicidade que representou pra nós. Depois de meses tão difíceis pelos quais todos nós passamos, esse reencontro veio pra nos certificar de que nada é pra sempre… e AINDA BEM", escreveu Xand.

Solange publicou uma coletânea de vídeos de seu reencontro com Xand no Instagram nesta noite. “Nossa história começou ha quase 20 anos, tempo suficiente para aprendermos muita coisa sobre a vida. E aprendemos!”, escreveu a cantora na legenda. Nos vídeos, os dois são vistos se abraçando, cantando juntos e sendo cumprimentados por Gkay. “Foi massa cantar ao seu lado, Avião, pareceu até aquela primeira vez… mais uma vez fizemos a nossa felicidade e a de uma nação inteira. Tenho um orgulho tão grande dessa história, da nossa história! E ela é para sempre!”, finalizou Solange.

Confira abaixo o vídeo do reencontro de Xand Avião e Solange Almeida ou clique aqui:

Xand Avião e Solange: entenda briga do passado entre os cantores

Tudo começou em 2017 com Solange Almeida saindo do 'Aviões do Forró' para seguir carreira solo após 14 anos integrando a banda. A relação entre os cantores ficou abalada e piorou ainda mais em 2019, quando Solange entrou na justiça solicitando uma indenização de R$ 5 milhões relativos aos direitos do grupo Aviões do Forró.

A cantora foi processada em seguida pela banda com um valor estimado em R$ 17 milhões, sendo justificado que o grupo havia tido prejuízos após a saída de Solange. Xand foi bloqueado pela ex companheira de banda que, por sua vez, declarou que havia aberto um prazo de dois anos para a o grupo se programar antes de anunciar sua saída.

Na época, Solange também mencionou como foi tratada após sua saída. "Simplesmente fiquei na minha. Logo depois fui convidada pelo 'Fantástico' para dar uma entrevista e eles [sócios da banda] simplesmente não deixaram. Me colocaram dentro do quarto no Piauí e pediram que eu fizesse um vídeo com o Xand e eu fiz. E aí eu levei a culpa inteira como ingrata, escrota e que eu queria mais dinheiro", contou a cantora.

