Após Farofa da Gkay, Alok viaja para Jericoacoara com a família

Alok marcou presença ao abrir a Farofa da Gkay no último domingo, 5 de dezembro, evento realizado pela influenciadora e atriz Gessica Kayane no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Mesmo após o show, o DJ continua em solos cearenses e compartilhou nas redes sociais momentos que passou com a família em Jericoacoara.

Nos vídeos, é possível ver a esposa do artista, Romana Novais, curtindo a praia com o filho mais velho Ravi. Eles também compartilharam trechos de sua aventura pelas dunas de Jeri.

Além disso, Romana mostrou que mesmo de férias continua frequentando a academia. Também não deixou de exibir algumas fotos de comidas que têm experimentado e declarou: "Nordeste, eu te amo".

O hotel em que estão hospedados é o La Villa, localizado entre o mar e as dunas do Parque Nacional, à margem da Vila de Jericoacoara. As casas são separadas em pequenas vilas, garantindo mais privacidade aos hóspedes. O valor da diária pode chegar a R$ 2.310.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por La Villa Group (@lavilla_jeri)

