Xand comenta reencontro com Solange: "nada é para sempre"

Encontro da dupla que protagonizou a banda Aviões do Forró aconteceu na madrugada desta terça-feira, 7 de dezembro, durante a festa Farofa da GKay.

O cantor Xand Avião usou suas redes sociais para comentar sobre o reencontro com a cantora Solange Almeida na madrugada desta terça-feira, 7 de dezembro, durante a festa Farofa da GKay no Marina Park Hotel, em Fortaleza. "O pra sempre sempre acaba e essa é a grande beleza da vida", comentou o artista. Juntos, por mais de dez anos, a dupla protagonizou a banda Aviões do Forró.

O forrozeiro aproveitou a repercussão do vídeo para expressar sentimentos de gratidão pela oportunidade de reconciliação com Solange. "Eu espero que esse momento possa representar pra vocês um décimo da felicidade que representou pra nós. Depois de meses tão difíceis pelos quais todos nós passamos, esse reencontro veio pra nos certificar de que nada é pra sempre… e AINDA BEM", comentou em publicação nas redes sociais.

Por fim, Xand Avião agradeceu o reencontro proporcionado pela anfitriã e o humorista Rafael Cunha. "Quem achava que essa cena nunca mais se repetiria teve que ver mais uma certeza se partir. Obrigado Sol, obrigado Gkay, obrigado a todo mundo no Brasil inteiro que se emocionou com a gente. Quem é aviãozeiro já sabe o que tem que fazer nos comentários", finalizou.

Após quatro anos de relação cortada, devido a uma ação judicial milionária movida por Solange contra Xand, os artistas subiram novamente em um palco juntos e cantaram alguns dos maiores sucessos do grupo Aviões do Forró, dentre eles, 'Chupa Que É de Uva', 'Estando Com Ela e Pensando Em Ti' e 'Ei, gatinha'.

Veja abaixo a publicação de Xand Avião no Instagram:

