Jogadores do Fortaleza comparecem à Farofa da Gkay no Marina Park

Éderson, Lucas Crispim e Lucas Lima estiveram no evento, que foi restrito a convidados; os três estão disponíveis para jogar o último jogo da temporada contra o Bahia nesta quinta, 9

Os atletas do Fortaleza Éderson, Lucas Crispim e Lucas Lima, participaram, nesta terça-feira, 7, da "Farofa da Gkay", evento privado realizado pela influenciadora Géssica Kayane, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Éderson e Lucas Crispim, inclusive, não participaram da última partida do Tricolor, diante do Cuiabá. Para o confronto contra o Bahia, pela última rodada do Brasileirão, os três atletas devem estar disponíveis.

O Leão é o quinto colocado na Série A e já tem vaga na fase de grupos da Libertadores garantida. O time busca alcançar o G-4 e se tornar o nordestino melhor colocado desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado em pontos corridos.

O Fortaleza é recebe o Bahia na Arena Castelão nesta quinta-feira, 9, às 21h30min.

