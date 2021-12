Estúdios de 'Game of Thrones' na Irlanda ganham tour a partir de 2022

A partir de 2022, "Game of Thrones" ganhará um tour por seus estúdios em Bandridge, na Irlanda do Norte. O anúncio foi feito pela Warner Bros Themed Entertainment. Na visitação, os fãs poderão ter acesso aos cenários, figurinos e adereços originais, além de receberem revelações sobre os bastidores da série.

O Grande Salão de Winterfell e o trono de Dragonstone de Daenerys Targaryen são alguns dos cenários que o público poderá conhecer pessoalmente. As excursões serão abertas no dia 4 de fevereiro. Niall Gibbons, chefe-executivo de Turismo da Irlanda, declarou que o governo está muito entusiasmado com a abertura do tour.

“Isso dará aos fãs do programa em todos os lugares um motivo especial extra para reservar uma viagem para a Irlanda do Norte em 2022. Durante a última década, a Irlanda do Norte deu as boas-vindas a fãs de todo o mundo no ‘Westeros do mundo real’ – lar de paisagens deslumbrantes, litorais e montanhas que apareceram em algumas das cenas mais memoráveis do programa", explicou.

"Perto de Dublin e Belfast, o novo tour dará aos fãs uma oportunidade fantástica de ir aos bastidores e mergulhar nos cenários, adereços e figurinos usados na série. Isso dará vida aos Sete Reinos, no lugar onde tudo começou”, disse.

O site para compra de ingressos já está no ar e os preços para um ticket individual variam de £27.50, para faixa etária de 5 a 15 anos, a £39.50, para pessoas de 16 a 65 anos. Convertido para real, os valores variam de R$ 207,39 a R$ 297,89.

A série "Game of Thrones", baseada nos livros de George R. R. Martin, estreou em 2011 e foi finalizada após oito temporadas. Atualmente, está sendo produzido o spin-off "House of the Dragon", previsto para ser lançado em 2022.

