Globoplay em dezembro: veja os lançamentos de filmes, séries e novelas

Mais de 20 títulos chegam ao catálogo do Globoplay em dezembro. Entre os destaques, há ‘Marighella’, ‘Verdades Secretas’ e 'Maria do Bairro'

O Globoplay divulgou os filmes, séries e novelas que chegam ao seu catálogo em dezembro. Entre os títulos, haverá o lançamento de “Marighella”, neste sábado, 4 de dezembro.

O longa-metragem, que marca a estreia de Wagner Moura como diretor, acompanha os últimos anos da vida do guerrilheiro Carlos Marighella (1911 - 1969). Um dos líderes da Ação Libertadora Nacional, foi considerado o “inimigo número 1” do Brasil entre os militares da ditadura.

O político, que lutou contra o regime militar, foi assassinado por agentes do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) em 1969. Na obra audiovisual, ele é interpretado por Seu Jorge. Também estão no elenco: Bella Camero, Bruno Gagliasso e Humberto Carrão.

No dia 15 de dezembro, a segunda temporada de “Verdades Secretas” chega ao fim. A continuação da novela foi marcada por uma série de polêmicas após a protagonista Camila Queiroz não firmar um acordo com a Globo para o restante de seu contrato.

Também haverá a série documental “Poesia que Transforma”, apresentada pelo poeta cearense Bráulio Bessa. Ele conhecerá brasileiros que têm suas vidas atravessadas pela poesia de diferentes formas.

Outro título que chegará ao streaming será “Maria do Bairro”. A novela acompanha Maria, uma adolescente que se encontra órfã depois que sua madrinha, uma catadora de lixo, morre.

Ela é acolhida pela família do milionário Fernando de La Vega e passa a morar em sua mansão. A jovem, porém, vai se apaixonar e enfrentar muitos obstáculos para buscar a felicidade.

Globoplay em dezembro

1º/12

- Verdades Secretas (parte 4)

03/12

- The North Water

04/12

- Marighella

06/12

- O Salvador da Pátria

07/12

- Segredos Entre Amigas

09/12

- Murilo Couto 2021

15/12

- Verdades Secretas II (parte 5)

20/12

- Sex Appeal

22/12

- Poesia que Transforma

Sem data de estreia

- A Corrida das Vacinas: Prevent Senior

- Maria do Bairro

- Master Moley By Royal Invitation

- El Brox (parte 2)

- Master Moley

- Monk: Um Detetive Diferente

- Gilberto Braga: Meu Nome é Novela

- Doctor Who (temporada 12)

- Aém da Usurpadora

- Retrospectiva 2021

- Covert Affairs: Assuntos Confidenciais



