Cantor cearense lança releitura de 'Palavras no Corpo', música de Gal Costa

Pelizari já abriu shows da pernambucana Duda Beat e do paraense Jaloo em Fortaleza

Está disponível nas plataformas digitais a releitura da música “Palavras no Corpo”, realizada pelo cantor e compositor cearense Pelizari. A obra foi originalmente gravada pela cantora Gal Costa. O lançamento é o primeiro single do álbum “À Flor da Pele”, que será lançado no próximo ano.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



O artista também publicou o videoclipe de sua interpretação. A produção foi gravada e co-dirigida por Camilla Cassiano, tendo Pelizari como roteirista e diretor. Segundo o cearense, “a faixa nessa releitura soa como o percurso natural de um sentimento prestes a explodir”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A releitura foi autorizada pela editora dos compositores Omar Salomão e Silva. O álbum “À Flor da Pele” passeará pelo pop rock nacional e pela MPB e tem previsão de lançamento em 2022 com 12 faixas. Pelizari já lançou dois EPs autorais, sendo eles “Despido” (2016) e “Pelizari” (2019).

Sobre o assunto Gal Costa faz show gratuito em Fortaleza em dezembro

Rock in Rio 2022: Guns N' Roses e Måneskin são confirmados

Pocah retorna aos palcos em evento de Fortaleza

Elza Soares revela ter contraído Covid-19 e reforça papel da vacinação

O cantor cearense já chegou a abrir shows da pernambucana Duda Beat e do paraense Jaloo em Fortaleza. Além disso, realizou o festival de música “Musicalize” durante a pandemia. O evento reuniu artistas autorais da Capital do Ceará e a cantora Roberta Campos como atração principal.

Palavras no Corpo

Disponível no Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music e Tidal.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags