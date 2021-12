Bandas de heavy metal realizam shows virtuais no ForCaos 2021

A 22ª edição do ForCaos chega ao fim neste sábado, 4 de dezembro. Evento será transmitido no canal do Youtube do Theatro José de Alencar

Os fãs de heavy metal já podem anotar na agenda do fim de semana: o encerramento da 22ª edição do ForCaos está marcado para acontecer neste sábado, 4 de dezembro, em formato virtual. O evento poderá ser assistido no Youtube.

Na data, várias bandas cearenses estarão presentes, como: Darkside, Steel Fox, Structure Violence, Krenak, Thrunda, Backdrop Falls, Corja!, Viollen, Betrayal e Réu Podre.

A última atração da noite será o grupo gaúcho Krisiun. O trio, composto por Alex Camargo, Max Kolesne e Moyses Kolesne, tem grande reconhecimento internacional. Além disso, a banda lançou vários álbuns desde sua formação há mais de duas décadas: “Forged in Fury’ (2015) e “Apocalyptic Revelation” (1998) são alguns dos discos.

A ação, que ocorrerá em formato virtual, poderá ser vista nos canais do Youtube do ForCaos e do Theatro José de Alencar. As apresentações serão transmitidas direto do teatro.

O evento começou em março desse ano e foi contemplado pelo edital “Festivais Culturais”, da Lei Aldir Blanc, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE). Durante os últimos meses, várias bandas se apresentaram, como Rebaellium (RS), Cérebro de Galinha (PA), Baixo Calão (PA) e Expose Your Hate (RN).

ForCaos 2021

Quando: sábado, 4 de dezembro, a partir das 18 horas

Onde: nos canais do Youtube do ForCaos e do Theatro José de Alencar

Mais informações: no perfil do Instagram @forcaos



