Festival de Música de Fortaleza promove apresentações a partir de quinta, 2

Durante três dias, cantores se reúnem no Teatro São José para disputar o Festival de Música de Fortaleza 2021. A semifinal, que será composta por 30 artistas, acontece entre quinta, 2, e sexta-feira, 3.

Depois dessa fase eliminatória, 12 permanecerão. A final ocorrerá neste sábado, 4. O público que quiser acompanhar as apresentações poderá assistir por meio dos canais de televisão: TV Terra do Sol, TV Fortaleza e TV Ceará.

O primeiro colocado ganhará R$40 mil, enquanto o segundo e o terceiro receberão R$12,6 mil e R$5,7 mil, respectivamente. Além disso, a pessoa que for considerada “melhor intérprete” também terá um prêmio no valor de R$5,7 mil.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), teve 313 trabalhos inscritos. Destes, 30 passaram para as semifinais. Entre eles, estão: Nayra Costra, Lídia Maria, Tom Drummond, Wagner Castro, Davi Duarte e Yayá.

Na data, os intérpretes estarão acompanhados de uma banda-base, que estará em todas as apresentações. O grupo é composto por Pantico Rocha (bateria), Rossano Cavalcante (percussão), Lu D'Sosa (violão/guitarra), Stênio Gonçalves (teclado), Filipe Mota (baixo), Cacá Montanha (trompete), Rômulo Santiago (trombone) e Willian Ciriaco (flauta/sax).

Veja as apresentações

quinta-feira, 2

- “Iracema”, de André Marinho (CE)

- "Do Universo de Tupã - O Ritual”, de Alfredo Reis (PA)

- “Meus Botões”, de Wagner Castro (CE)

- “A Saga De Um Retirante”, de Chermont Jr. (AP), com interpretação de Salomão Rossy

- "Arrevoar”, de America Rocha

- “Se Ainda Assim”, de Jéssica Stephens (SP), com interpretação de Lidia Maria

- “Solar Com Oxumaré - Pra Continuar Mudando A Maré”, de Pingo de Fortaleza (CE)

- “Perdão”, de Paulo Padilha (SP), com interpretação de Simone Sousa

- “Tocaia”, de Pedro Sérgio (CE), com interpretação de Anna Canário

- “Alzheimer”, de Tom Drummond

- “Pequeno Planador", de Tiago Araripe (CE), com interpretação de Nayra Costa

- “Sete Vidas”, de Genésio Tocantins (TO)

- "Canto Livre”, de Gildomar Marinho (CE)

- “No Tempo das Pipas”, de Camurça (CE)

- "Olhando o Pôr do Sol”, de Alcio Barroso (CE)

sexta-feira, 3

- "O Casamento do Cravo e Rosa", de Tião Simpatia (CE)

- “Nordestino de Verdade”, de Erivan Produtos do Morro (CE)

- "Ouvindo My Way”, de Amaro Penna (CE), com interpretação de Paulo Facanha

- “É Osso”, de Shirley Diógenes (CE)

- “Pegue Viagem” Orlângelo (CE), com interpretação de Léa Katharina

- “Eu Gosto de Ser Mulher”, de Yayá (CE)

- “Frevo da Gargalhada”, de Ademir Pedrosa (AP), com interpretação de Íris Lima

- “Forró Raiz”, de Neopineo (CE)

- “Voz e Violão”, de Pedrinho Callado (PA), com interpretação de Rogério Brito

- “Desencanto (Triunfo das Nulidades)”, de Jurandi Frutuoso e Joaquim Ernesto (DF), com interpretação de Leandro Cavalcante

- “Geandra”, de Enrico Di Miceli e Joãozinho Gomes (AP), com interpretaçãpo de Ariel Moura

- “O Último Festival”, de Robertho Aziz (RJ)

- “Estranhas Horas”, de Luciano Brayner (CE)

- “Farol”, de Isaac Cândido (CE)

- "Maria da Penha”, de Davi Duarte (CE)

Festival de Música de Fortaleza 2021

Quando: semifinais na quinta-feira, 2, e na sexta-feira, 3; final no sábado, 4

Onde: nos canais TV Terra do Sol (42.1), TV Fortaleza (7.2) e TV Ceará (5.1)



