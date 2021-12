Bad Bunny, Taylor Swift, BTS: veja artistas mais tocados do Spotify em 2021

O Spotify disponibilizou o “Spotify Wrapped” nesta quarta-feira, 1º de dezembro. Como já é costume no fim do ano, a plataforma de streaming possibilita que os ouvintes descubram suas músicas e seus artistas favoritos a partir da quantidade de streams.

A empresa ainda liberou os músicos que foram mais tocados no mundo e no Brasil. Entre os nomes que ocuparam o ranking internacional, estão: Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake e Justin Bieber.

Já entre as canções com maior número de streams mundial, estão: “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Montero (Call Me By Your Name)”, de Lil Nas X; “Stay”, de The Kid Laroi com Justin Bieber; “Good 4 U”, de Olivia Rodrigo; e “Levitating”, de Dua Lipa com DaBaby.

Em território nacional, os artistas do sertanejo dominaram o ranking. Há Os Barões da Pisadinha, Gusttavo Lima, Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano.

As músicas mais ouvidas no Brasil foram: “Batom de Cereja; de Israel & Rodolfo; “Facas”, de Diego & Victor Hugo; “Ele É Ele, Eu Sou Eu”, de Wesley Safadão; “Meu Pedaço de Pecado”, de João Gomes; e “Baby me Atende”, de Matheus Fernandes.

Já as cantoras femininas com maior número de streams são: Marília Mendonça, Maiara & Maraisa, Luísa Sonza, Ludmilla e Ariana Grande.

Spotify em 2021

Top 5 Artistas mais tocados no mundo

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

Top 5 Músicas com mais streams no mundo

1. "drivers license", de Olivia Rodrigo

2. "Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X

3. "Stay (with Justin Bieber)", de The Kid LAROI

4. "good 4 u", de Olivia Rodrigo

5. "Levitating (feat. DaBaby)", de Dua Lipa

Top 5 álbuns com mais reproduções no mundo

1. "Sour", Olivia Rodrigo

2. "Future Nostalgia", Dua Lipa

3. "Justice", Justin Bieber

4. "=", Ed Sheeran

5. "Planet Her", Doja Cat

Top 5 artistas no Brasil

1. Os Barões Da Pisadinha

2. Gusttavo Lima

3. Marília Mendonça

4. Jorge & Mateus

5. Henrique & Juliano

Top 5 artistas mulheres no Brasil

1. Marília Mendonça

2. Maiara & Maraisa

3. Luísa Sonza

4. Ludmilla

5. Ariana Grande

Top 5 músicas no Brasil

1. “Batom de Cereja - Ao Vivo”, de Israel & Rodolfo

2. “Facas - Ao Vivo”, de Diego & Victor Hugo

3. “Ele É Ele, Eu Sou Eu”, de Wesley Safadão

4. “Meu Pedaço de Pecado”, de João Gomes

5. “Baby Me Atende”, de Matheus Fernandes

Top 5 álbuns

1. “Eu Tenho a Senha”, de João Gomes

2. “Tudo Em Paz”, de Jorge & Mateus

3. “O Embaixador - The Legacy (Ao Vivo)”, de Gusttavo Lima

4. ”Sour”, de Olivia Rodrigo

5. “Aqui e Agora, Vol.1”, de Israel & Rodolffo



