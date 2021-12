CCXP Worlds 21: saiba quais artistas e painéis estão confirmados no evento

Está chegando a CCXP Worlds 21, um dos principais eventos do mundo pop que reúne quadrinhos, animes, jogos, música, cosplay, filmes e séries para TV. Por conta da pandemia de Covid-19, a edição deste ano acontecerá em formato virtual nos dias 4 e 5 de dezembro. O Vida&Arte separou tudo que você precisa saber antes do evento começar: preço dos ingressos, programação e artistas confirmados.

Com 60 horas de conteúdo exclusivo, a CCXP traz neste ano uma parceria com a Twitch, disponibilizando mais de 11 canais transmitindo os diferentes painéis nos palcos do evento. Os conteúdo poderão ser acessados em inglês ou português, além de trazer opções de acessibilidade por meio de legendas ao vivo, closed caption e, pela primeira vez, em Libras. Oficialmente, o evento acontece das 14h às 22h30, mas alguns painéis serão exibidos fora desse horário.

Ingressos

A CCXP acontecerá através de uma plataforma online que pode ser acessada via celular, tablet ou notebook. Ao fazer o cadastro no site, é possível ter acesso gratuito a todos os conteúdos do palco, com exceção de workshops e masterclasses. Já o "Digital Experience" dá acesso a esses outros conteúdos e custa R$ 50. O ingresso "Home Experience" está esgotado.

Palcos, painéis e artistas

O Thunder Stage é um dos espaços mais disputados do evento e é nele que são feitos os principais anúncios do mundo do cinema e TV. Ao todo, dez estúdios estarão presentes, incluíndo Netflix, Globoplay, HBO Max, MSP, Globo Filmes, Amazon Prime Video e Warner. Apesar de ter divulgado a programação do evento, a equipe da CCXP revelou que a qualquer momento pode ter a inserção de novos grandes painéis e artistas.

No sábado, Angélica e Andreza Delgado irão conduzir o painel da HBO Max, que trará novidades envolvendo o universo DC, o legado de Harry Potter, o set de "House of the Dragon" e produções nacionais. Já a Netflix e o Globoplay não deram spoiler do que irão trazer em seus painéis.

A Crunchyroll irá apresentar os animes "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc" e "Attack on Titan Final Season Part 2", além de lançamentos como "Love of Kill" e a adaptação em anime de "Shenmue", uma co-produção Crunchyroll e Adult Swim.

No domingo, terá o painel Maurício Sousa Produções com Mônica Sousa, filha e inspiração de Maurício de Sousa, que falará sobre a Coleção Horácio Completo, além de trazer novidades de 2022 em comemoração aos dez anos do selo. Maurício de Sousa também estará presente e irá bater um papo com Jim Davis, o criador do Garfield, que ensinará como desenhar o gato mais mal humorado e famoso dos quadrinhos.

O Prime Video irá trazer novidades sobre "A Roda do Tempo", "The Boys" e "Star Trek: Picard" com a presença da atriz Rosamund Pike e dos atores, Karl Urban e Sir. Patrick Stewart. A Globo Filmes irá anunciar novos filmes, além de dar detalhes sobre produções em andamentos.

Encerrando o Thunder Stage, a Warner Bros. trará o elenco de "Matrix Resurrections" para falar sobre as novidades dessa produção que estreia dia 22. Estão confirmados Keanu Reeves, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Eréndira Ibarra. O estúdio ainda promete realizar uma promoção durante o painel.



Na Tribo Game Arena by Fanta, o streamer Gaules irá transmitir os jogos de Counter Strike no torneio IEM Winter 2021. Depois, a programação segue com Liminha show, onde o ex-jogador e streamer entrevista convidados especiais, como o jogador da Fúria, Kaike "Kscerato" Cerato; o técnico do MIBR, Alessandro "Apoka" Marcucci e a streamer "gabzuski".

O Worlds to Collect by Iron Studios irá exibir as novas estátuas exclusivas na CCXP, porém os anúncios serão divididos em quatro blocos ao longo dos dois dias de evento. As masterclasses serão conduzidas por Daniel Senna, Junior Guerhard, Marcelo Guerra e Igor Catto.

No Artists Valley by Santander será feita uma homenagem a cartunista Laerte, que estará presente para falar sobre sua carreira. Também terá a presença da DC Comics em dois painéis sobre os projetos ‘Trial of the Amazons’ e ‘Nightwing’ (Asa Noturna, no Brasil). As editoras Nemo, JBC, Conrad, Comix Zone e Panini também confirmaram presença com novos títulos e sagas.

O Creators & Cosplay Universe é o espaço de interação entre fãs e os principais criadores de conteúdo da web. No sábado, Ed Gama, novo apresentador do Omelete, irá receber Mauricio Meirelles, Criss Paiva, Zelune, Wendel Bezerra, Loud, entre outros.

A Paramount+ irá exibir em primeira mão o trailer de sua série original "As Seguidoras". O Multishow terá um painel com seu novo reality "Túnel do Amor", apresentado por Marcos Mion. Pela primeira vez, o palco contará um bate-papo sobre sexo e prazer feminino. A GNT irá apresentar novidades sobre a temporada do programa "Prazer Feminino". A conversa será conduzida pelas ex-big brothers Marcela McGowan e Karol Conká.

No domingo, acontece o Concurso Cosplay que terá votação popular e júri técnico no site. A avaliação será pelo melhor figurino, performance e conjunto.

Confira a programação completa clicando aqui.

CCXP Worlds 21

Quando: 4 e 5 de dezembro

Onde: ccxp.com.br e na Twitch

