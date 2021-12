"O Penta": filme sobre conquista do Ceará concorre a prêmio

“Através dos olhos de um torcedor comum, a história dos cinco primeiros campeonatos estaduais conquistados pelo Ceará Sporting Club entre 1915 e 1919”. A sinopse do curta-metragem “O Penta” consegue demonstrar alguns elementos presentes em sua composição, como a paixão de um torcedor e o resgate histórico de uma conquista. A obra estará disponível gratuitamente por 48 horas a partir desta sexta-feira, 3, na 12ª edição do Festival de Cinema de Futebol - Cinefoot.

O filme concorrerá na Mostra Competitiva de Curtas-Metragens do evento e é a única produção do Estado a integrar esta edição do Cinefoot. A obra disputa o prêmio com outros 19 curtas e o vencedor será escolhido a partir de voto popular. Com direção de Israel Branco, o documentário de 27 minutos foi finalizado em 2020 e se propõe a apresentar detalhes sobre a conquista do pentacampeonato cearense de futebol (1915 - 1919) pelo Ceará e sobre a fundação do clube.

Para isso, foram consultadas pesquisas já realizadas sobre os campeonatos mencionados, além de fotos, notícias de jornais da época e relatos de historiadores da década de 1940. “O Penta” tem produção executiva de Pedro Mapurunga Azevedo e Thiago Eloi, além do Centro Cultural Ceará SC. Há entrevistas com historiadores, ex-dirigentes e até Carlos Augusto Moraes, filho do jogador Gothardo Moraes e sobrinho do também atleta Célio Augusto Moraes.

Em entrevista para o Vida&Arte, Israel Branco comenta que “o mais complexo foi como deixar a história toda bem explicada em um filme abaixo de meia hora, de forma que trouxesse uma empolgação típica de futebol e que a obra tivesse um ritmo interessante”. “A grande questão nessa história toda não é que não existem dados sobre os campeonatos, mas sim que as pessoas não os conhecem”, afirma o diretor.

A partir dos olhos do torcedor Lucas Machado, que não sabia com propriedade os detalhes dessa conquista, o filme explora o sentimento de “descoberta” do personagem a respeito de momentos históricos de seu clube. Essa escolha se deu pelo interesse de Israel de “passar a ideia de que o sentimento do torcedor por uma vitória é o mesmo, seja em 1915 ou em 2020”. Com isso, ao espectador se deparar com as reações do torcedor-personagem” a respeito da história, haverá uma identificação.

Para o cineasta, participar do Cinefoot traz uma “visibilidade à obra, mas também uma nova perspectiva sobre o tema”. Ele defende que a partir de festivais como esse é possível alcançar “outros aspectos do futebol”: “É ver no futebol um meio de entender a cultura e a história da nossa sociedade. Esse esporte possui por vezes uma cultura muito imediatista, focando somente nos últimos poucos dias”.

Ele acrescenta: “Ao termos iniciativas de um festival como o Cinefoot ou de produção de documentários dentro de um clube, conseguimos alcançar com mais clareza outros aspectos do futebol, como a nostalgia, as mudanças sociais e históricas e a forma como muitos brasileiros lidam com o seu próprio cotidiano”.



Além de “O Penta”, o Ceará já fez outros documentários abordando momentos importantes de sua própria história, como o acesso à Série A em 2009, o centenário do clube, o seu time feminino de futebol e a conquista do bicampeonato invicto da Copa do Nordeste em 2015 e em 2020. “Outros estão em produção e eu mal posso esperar para termos o lançamento”, revela Israel Branco. “O Penta” ficará disponível até às 19 horas de domingo, 5.

O Cinefoot

Em sua 12ª edição, o Cinefoot reúne 50 filmes brasileiros e 22 internacionais - esses vindos de países como França, Espanha, Portugal e Rússia. A obra “Lev Yashin, O Goleiro dos Sonhos” abre o evento hoje a partir das 20 horas. O filme mergulha na história do arqueiro considerado um dos melhores da história. A programação celebra os 150 anos da posição de goleiro.

O festival Cinefoot é dividido em mostras competitivas (de curtas e longas-metragens) e informativas e reúne novidades nesta edição. Na mostra “The Player’s Tribune em Foco”, há uma curadoria de conteúdos originais da plataforma The Player’s Tribune para conectar os atletas com seus fãs. Além disso, o festival abriu espaço para a “Mostra Universitária em Foco”.

Os filmes que participam das mostras competitivas ficarão disponíveis por 48 horas para visualização e para voto do público após a estreia. As obras vencedoras da 12ª edição do Cinefoot serão definidas a partir de voto popular. Os anúncios serão realizados na cerimônia de encerramento, que ocorrerá no dia 9, às 19h30min.

“O Penta”

Quando: a partir desta sexta-feira, 3, às 19 horas; disponível até domingo, 5, às 19 horas

Onde: plataforma INNSAEI.TV

Programação completa do Cinefoot: cinefoot.org

