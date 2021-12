Lulu Santos anuncia turnê com show em Fortaleza

Lulu Santos irá retornar aos palcos ainda em 2021 com a turnê "Alô Base". Através das redes sociais, o cantor divulgou as datas e locais de apresentação, incluindo Fortaleza, no dia 8 de julho de 2022. Ainda não foi revelado o local onde o show irá acontecer na capital cearense, mas o artista disse que em breve será divulgado.

A turnê se inicia no dia 27 de dezembro em Punta Del Este, no Uruguai, e irá passar também pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Natal e João Pessoa.

As apresentações irão celebrar os 40 anos do lançamento dos primeiros singles de Lulu, "Tesouros da Juventude" e "Areias Escaldantes", que estarão presentem no set list da turnê.

“Minha expectativa é a melhor possível, é nosso retorno com um show renovado, lançamento, participação luxuosa, uma reconexão”, afirma o cantor.

