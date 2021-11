Veja programação presencial e virtual do Dragão do Mar nesta semana

O Centro Dragão do Mar realiza sessões do 31º Cine Ceará, atividades relacionadas à astronomia e espetáculos teatrais

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura realiza várias atividades presenciais e virtuais nesta semana. Haverá, por exemplo, duas sessões referentes à “Mostra Olhar do Ceará”, do 31º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema.

Entre quarta-feira, 1º, e quinta-feira, 2, o Cinema do Dragão exibe sete curtas-metragens, como “As Aventuras de Ana e João”, de Augusto Cesar dos Santos; “Muxarabi”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro; e “Entre o passado”, de Larissa Estevam. Após as exibições, os realizadores se reúnem para uma conversa que conta com mediação de Camila Osório.

Também haverá um espetáculo teatral do K’Os Coletivo destinado ao público infantil. A peça “A Fazenda do Vovô Joaquim” conta a história de um avô que aproveita as férias para conectar sua neta com a natureza. Apresentação acontece presencialmente no domingo, 5.

Já o Planetário Rubens de Azevedo celebra o Dia da Astronomia - marcado para 2 de dezembro - com uma série de atividades. Um dos destaques é a formação “Astronomia Grega”, promovida pelo físico Thiago Henrique.

Para participar, é necessário fazer a inscrição em formulário virtual e apresentar o passaporte de vacina acompanhado de documento de identificação.

Ainda haverá sessões de “Viagem no Foguete de Papel” para as crianças e "A Lenda da Princesa Acorrentada" destinada ao público juvenil e adulto.

Programação completa

quarta-feira, 1º

14 horas - Mostra Olhar do Ceará: 31º Cine Ceará

- “As Aventuras de Ana e João”, de Augusto Cesar dos Santos

- “Sebastiana”, de Cláudio Martins

- “Ibiapaba, como nascem as montanhas”, de George Alex Barbosa

- “Muxarabi”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro

- Debates com o realizações após a exibição, com mediação de Camila Osório

Onde: no Cinema do Dragão

quinta-feira, 2

14 horas - Mostra Olhar do Ceará: 31º Cine Ceará

- “Estilhaços”, de Gabriela Nogueira

- “2020”, de Oziel Herbert

- “Entre o passado”, de Larissa Estevam

- Debates com o realizações após a exibição, com mediação de Camila Osório

Onde: no Cinema do Dragão

18 horas - "Viagem no Foguete de Papel" (sessão infantil)

19 horas - " A Lenda da Princesa Acorrentada" (sessão juvenil-adulta)

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

19h30min - Estreia de “Deserto Particular”

Onde: no Cinema do Dragão

- Estreias de “Bandido - o rei da música” e “Horror Sangrento”

Onde: no Cinema do Dragão

sexta-feira, 3

7 horas - Sessão Especial de “Lutar, lutar lutar”

17 horas - “Lutar, Lutar, Lutar”, de Sérgio Borges e Helvécio Martins Jr.

Onde: no Cinema do Dragão

18 horas - "Viagem no Foguete de Papel" (sessão infantil)

19 horas - "A Lenda da Princesa Acorrentada" (sessão juvenil-adulta)

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

19 horas - "Pastoril", do Programa de Ação Integrada para o Aposentado - PAI

Onde: no Teatro Dragão do Mar

sábado, 4

14h30min - Curso Popular de Astronomia "Astronomia Grega"

15h30min - Curso Popular de Astronomia "Astronomia Grega"

17 horas - Viagem no Foguete de Papel (sessão infantil)

18 horas - Astronomia Asteca: entre o espaço e o tempo (sessão juvenil - adulta)

19 horas - Passaporte para o Universo (sessão juvenil-adulta)

20 horas - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulta)

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

domingo, 5

17 horas - "A Fazenda do Vovô Joaquim", do K'Os Coletivo

Onde: no Youtube do Dragão do Mar

17 horas - Viagem no Foguete de Papel (sessão infantil)

18 horas - Astronomia Asteca: entre o espaço e o tempo (sessão juvenil - adulta)

19 horas - Passaporte para o Universo (sessão juvenil-adulta)

20 horas - A Luz e o Berço da Vida (sessão juvenil-adulta)

Onde: no Planetário Rubens de Azevedo

