Madonna desabafa após ter fotos excluídas no Instagram

Nas imagens excluídas, aparecia parte do mamilo da cantora e ela desabafou sobre a sexualização do corpo das mulheres

A Rainha do Pop, Madonna, não leva desaforo para casa e mandou uma direta para o Instagram após ter suas fotos apagadas da rede social. Nesta quinta-feira, 25 de novembro, a cantora compartilhou imagens onde sensualizava na cama e afirmou que a plataforma excluiu a publicação sem aviso prévio.

Após o acontecimento, Madonna publicou as mesmas fotos e escreveu um texto desabafando sobre o assunto. “Estou repostando as fotos que o Instagram tirou do ar sem aviso ou notificação. O motivo que deram à minha gerência, que não controlava minha conta, é que uma pequena parte do meu mamilo estava exposta”, declarou.

“Ainda é surpreendente para mim que vivemos em uma cultura que permite que cada centímetro do corpo de uma mulher seja mostrado, exceto um mamilo. Como se essa fosse a única parte da anatomia de uma mulher que poderia ser sexualizada", criticou. “O mamilo que alimenta o bebê! Um mamilo de homem não pode ser sentido como erótico?!”, questionou.

“E a bunda de uma mulher que nunca é censurada em lugar nenhum. Agradecendo por ter conseguido manter minha sanidade ao longo de quatro décadas de censura, sexismo, preconceito de idade e misoginia. Perfeitamente cronometrado com as mentiras em que fomos criados para acreditar sobre os peregrinos dividindo o pão pacificamente com os índios americanos nativos quando eles pousaram em Plymouth Rock! Deus abençoe a América”, ironizou.

O debate sobre a exibição dos mamilos é frequente e outras artistas já questionaram as redes sociais sobre a exclusão de fotos em que a parte do corpo aparece. Chelsea Handler, Miley Cyrus, Rihanna e Scout Willis são algumas das celebridades que já aderiram à campanha "Free The Nipple", que surgiu em 2014 e tem como objetivo promover a igualdade de gênero e se opor à objetificação sexual.

