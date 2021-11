‘Encanto’: novo filme da Disney com princesa colombiana chega ao Brasil

Escondida entre as montanhas da Colômbia, a família Madrigal vive em uma casa mágica, numa cidade chamada Encanto. Todos os familiares possuem algum dom único: superforça, cura e até escutar pensamentos. Mas a jovem Mirabel não tem nenhuma habilidade extraordinária. Quando o lar que os membros moram corre perigo de ser destruído, ela é a única capaz de salvar o lugar. Com essa narrativa, “Encanto” - novo filme da Disney - chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 25 de novembro.

A obra tem direção de Byron Howard e Jared Bush. Já a trilha sonora é de autoria de Lin-Manuel Miranda, um dos artistas mais proeminentes dos musicais da Broadway nos últimos anos. Além de ter protagonizado “Hamilton”, trabalhou com “Moana” e “Em Um Bairro de Nova York”.



O elenco de dubladores conta com Jeniffer Nascimento, Filipe Bragança e Felipe Araújo, que interpretam, respectivamente, Dolores, Camilo e Mariano. “Eu acho que a principal mensagem do filme é sobre a gente celebrar a beleza da nossa individualidade. A Mirabel fica se achando preterida por não ter nenhum dom na família, mas ela é tão especial quanto qualquer membro”, afirma Jeniffer Nascimento, que também é cantora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Essa é a mensagem mais positiva que o filme pode trazer: a gente não tem que ficar tentando entrar em caixas, se enquadrar em padrões. O melhor que a gente tem para oferecer para o mundo é a nossa essência, é a nossa individualidade”, diz.

Para Felipe Araújo, que cantará a música de créditos “Dos Oruguitas”, o longa-metragem mostra a importância da coragem. “Ela é a única que não tem nenhum dom específico, mas, na verdade, ela tem o dom da coragem, que às vezes pode ser mais importante do que qualquer outro dom. A coragem está tão próxima da gente, é algo muito humano, então as pessoas podem olhar e se identificar”, ressalta.

'Encanto' conta a história da única jovem sem magia de sua família (Foto: Disney)



Representatividade

O longa-metragem, que acontece na Colômbia, é uma das novas apostas da Disney para trazer mais representatividade e culturas diferentes para suas histórias. Outras obras foram “Raya e o Último Dragão” (2021) e “Moana - Um Mar de Aventuras” (2016).

Jeniffer Nascimento, por exemplo, cita o sentimento que teve por interpretar uma personagem fisicamente parecida com ela. “Eu sou muito fã da Disney. Para mim, pessoalmente marcou muito estrear dublando uma animação de uma personagem que é fisicamente parecida comigo. É extremamente importante a Disney trazer representatividade e diversidade em todos os seus personagens”, ressalta.

A atriz lembra uma experiência de quando era criança precisou interpretar a Branca de Neve porque era a única de sua sala que conseguia decorar as falas. “Naquela época, não existiam princesas fisicamente parecidas comigo. Então é muito importante que as crianças hoje tenham essa diversidade de princesas, de príncipes e protagonistas, para entender desde cedo que o lugar de protagonismo é para todo mundo, que todo mundo está no mesmo lugar”, defende.

Processo de dublagem

Filipe Bragança e Jeniffer Nascimento tinham experiência na atuação, em produções audiovisuais e no teatro. Já o cantor Felipe Araújo, responsável por músicas como “Amando Individual”, estreou na indústria cinematográfica com o papel de Mariano. Os três, porém, nunca tinham passado pelo processo de dublar filmes de animação.

Por causa do sigilo do processo, nenhum ator tem acesso às falas e às canções antes de chegarem ao estúdio de gravação. “Eu pesquisei tudo que consegui, quem era o elenco original, para entender quem ia fazer meu personagem e tentar sacar mais ou menos qual era o perfil que eles estavam querendo, para poder chegar com o mínimo de material”, disse Filipe Bragança.

“É um filme da Disney, uma animação, uma coisa lúdica. Você tem que chegar preparado para brincar no estúdio, para explorar e entender o que pode dar certo, o que não dá certo. Acho que o mais importante é chegar no estúdio pronto para se divertir e experimentar sua voz. Sendo ator, é muito divertido. É como se eu estivesse brincando, vivendo uma fantasia”, afirma.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Netflix em dezembro: veja os lançamentos de séries e filmes no streaming

Com Lady Gaga, 'Casa Gucci' faz retrato envolvente e irônico do status quo

Direto de Messejana, rapper que vendia bombons em ônibus lança música

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags