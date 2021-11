Show de João Gomes em Mossoró é marcado por incidentes

O evento aconteceu no dia 13/11, mas imagens viralizaram esta semana mostrando uma mulher que sofreu queimaduras e um casal fazendo sexo na plateia

Aos 19 anos, João Gomes é um das maiores revelações da música brasileira em 2021. Com a retomada da economia e dos eventos, o cantor pernambucano tem feito diversos shows, mas um desses eventos tem dado o que falar. Por meio das redes sociais, fãs relataram incidentes no show que aconteceu em Mossoró, Rio Grande do Norte, no dia 13 de novembro.



Uma moça identificada como Ana Beatriz afirmou que foi atinginda pelo show pirotécnico do palco, quando o artista iniciou a apresentação. Em vídeo, ela mostra as queimaduras nos dois dedos e conta que recebeu atendimento médico no local. Na mesmo publicação, ela acrescenta que sua amiga teve todos os pertences roubados durante o evento.

Outro vídeo mostra uma mulher em cima de uma mesa de plástico, que quebra e leva a moça ao chão. Logo em seguida ela se levanta e parece não ter se ferido. Um registro também mostra um casal na plateia fazendo movimentos que sugerem que eles estariam fazendo ato sexual no local. Depois que a mulher deixa o colo do homem, ele levanta a calça.

O show ainda teve apresentações de Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes. Fãs relataram no Twitter dificuldade para chegar até o local e que atrasos no evento. Até o momento, João Gomes não se pronunciou.

Confira a repercussão:

Resumo da festa em Mossoró com João Gomes, Vitor Fernandes e o cantor e sanfoneiro Tarcísio do Acordeon e pq foi a noite do pizeiros mais louca.



~Thread~



Parte 1: pic.twitter.com/rj2eR2gBRU — Maria (@Mariaarretada_) November 25, 2021

tudo de ruim que pode acontecer, aconteceu com essa menina no show de joão gomes em mossoró pic.twitter.com/IE63H6pGYV — matheus (@whomath) November 25, 2021

Parte final: Finalizando e resumo da festa



ASSISTAM pic.twitter.com/Ufa1r0GOUU — Maria (@Mariaarretada_) November 25, 2021

