Direto de Messejana, rapper que vendia bombons em ônibus lança música

Para muito além da índia Iracema, Messejana abriu espaço para o nascimento do rap do jovem Leviano. Com 20 anos, ele lançou nesta quinta-feira, 25 de novembro, seu mais novo trabalho, a música “2016”, que está disponível em todas as plataformas digitais de streaming.

Artista da Hash Produções, ele tem chamado atenção na cena do trap (ritmo que surgiu de uma variação do rap). Buscando trazer um estilo autêntico e cheio de personalidade, Leviano já conta com trabalhos colaborativos ao lado de nomes como Jovem Dex, NOG (Costa Gold) e Brandão.

No single “2016”, ano que marca o início de sua carreira, Leviano busca retratar seu crescimento pessoal com versos que lembram as dificuldades e o processo de todo o seu crescimento. “Tô muito feliz com esse trampo, acredito que vai ser um trabalho que mostra uma transição na minha carreira”, diz ele.

Leviano tem trabalhos colaborativos ao lado de nomes como Jovem Dex, NOG (Costa Gold) e Brandão. (Foto: @capelo011 / Hash Produções / Divulgação)



Antes de iniciar no mundo da música, Leviano precisou intercalar a produção de suas poesias com o trabalho de vendedor. Ele rodava Fortaleza embarcado em ônibus, vendendo bombons. Realidade essa hoje superada por ele, que diz projetar sonhos gigantes por meio de seus sons.

“As expectativas não existem, né? Porque se for depender de expectativa a gente morre frustrado. Mas, se fosse por mim... tá ligado que era Grammy, Oscar, troféu, medalha olímpica e tudo que tem direito”, brinca.

Dono de mais de 12 milhões de streams de áudio e vídeo nas plataformas digitais, Leviano diz ter os pés no chão. “Tamo trabalhando, passo a passo, subindo degrau por degrau. A rapaziadinha pode esperar uns traps pesados, vivência e realidade do vetin, porque o vetin tá vindo aí pra quebrar tudo”, avisa.

Para ouvir “2016”, basta clicar aqui.



