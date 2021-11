‘Fortaleza Hotel’, filme de Armando Praça, estreia no Cine Ceará

O longa-metragem de Armando Praça terá sua primeira exibição no Brasil durante a Mostra Competitiva Ibero-Americana, no 31º Cine Ceará

O filme “Fortaleza Hotel”, dirigido por Armando Praça, terá sua primeira exibição nacional neste sábado, 27 de novembro. O longa-metragem ganha transmissão presencial durante a Mostra Competitiva Ibero-Americana, no 31º Cine Ceará.

O enredo acompanha Pilar, a camareira de um hotel na capital cearense que se mudará para Dublin. Ela, que foi mãe jovem, passa por problemas com a filha adolescente, ao mesmo tempo que precisa aprender inglês para sua mudança.

No trabalho, conhece Shin, uma hóspede sul-coreana que viajou ao Brasil para buscar o corpo do marido que morreu em território nacional. Ela, porém, passará por muitos trâmites burocráticos.

As duas, que vivem em realidades diferentes, formam uma relação de solidariedade para solucionar seus problemas individuais. No elenco, as protagonistas são Clébia Sousa, Larissa Goés e Lee Young-Lan.

Após a exibição presencial, “Fortaleza Hotel” também será integrará a programação do Canal Brasil na terça-feira, 30 de novembro, a partir das 21h30min.

Na mesma categoria, ainda competem: “5 casas”, de Bruno Gularte Barreto; “A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry; “Bosco”, de Alicia Cano Menoni; “Perfume de Gardenias”, de Macha Colón; e “Vacío”, de Paul Venegas.

Fortaleza Hotel

Quando: sábado, 27 de novembro

Onde: no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Mais informações: no perfil do Instagram @cineceara e no site do festival



