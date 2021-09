Matuê, Doode e Teto superam o hit "Modo Turbo" em estreia no YouTube

O Nordeste está no topo com o vídeo mais assistido simultaneamente em uma estreia no YouTube Brasil. Matuê, Doode e Teto lançaram o clipe do single “Groupies”, que alcançou a marca de 133 mil pessoas ao vivo na premiere (estreia) do vídeo na plataforma.

Esse é o novo recorde brasileiro, até então pertencente às cantoras Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta, que lançaram o hit "Modo Turbo" em dezembro de 2020. O clipe delas chegou a reunir 113 mil visualizações simultâneas, demarcando até a noite da última terça-feira, 28, a maior estreia no País.

A partir das 21 horas daquele dia, no entanto, o posto foi passado para o novo trio, formado inteiramente de nordestinos: Matuê é cearense, Doode e Teto são baianos.

No clipe, aguardado há meses pelos fãs, os três cantam sobre as “Groupies”, que são como são chamadas as mulheres que tentam envolvimento com artistas famosos.

Com mais de 4 milhões de visualizações, o vídeo é o primeiro classificado no Em Alta do YouTube. Além do mais, é a nona música mais ouvida no Spotify Brasil, com mais de 580 mil plays.

Matuê supera Matuê

O lançamento de “Groupies” marcou um recorde que já pertencia ao próprio Matuê. O cearense detinha a melhor marca de estreia no YouTube entre artistas masculinos no Brasil. Em agosto deste ano, quando lançou o clipe “Quer voar”, Tuê contou com 110 mil fãs ao vivo no YouTube.

A música permanece até hoje entre as mais ouvidas no Spotify Brasil, ficando na terceira colocação, com mais de 750 mil plays.

