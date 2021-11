Cearense VMZ é destaque em telão na Times Square

De “Plutão” para a Times Square! O cantor cearense VMZ, que foi o “artista do radar” em setembro no Spotify, realizou outro feito incrível. Conhecido pelo hit “Plutão”, VMZ estampou ontem um telão na famosa avenida nova-iorquina Times Square.

VMZ, cujo nome de batismo é Sandro Júnior, se tornou um fenômeno nas redes sociais após o lançamento do single “Plutão” em março deste ano. O vídeo da música já acumula 29 milhões de visualizações no YouTube, além de ter batido 32 milhões de streams no Spotify. Em setembro, o cearense foi destaque na plataforma como “artista do radar”, uma iniciativa do serviço para divulgar artistas locais.

O sucesso de “Plutão” levou o nome e o rosto de VMZ mais longe do que ele mesmo poderia imaginar. O artista cearense estampou nesta terça-feira, 8 de novembro, um telão de publicidade do Spotify na famosa avenida Times Square, em Nova Iorque, EUA.

“Hoje meu rosto saiu na Times Square… Isso tá ecoando até agora na minha cabeça… Só espero trazer ainda mais orgulho para minha cidade, família e amigos”, disse o cantor natural de Maracanaú por meio de suas redes sociais.

