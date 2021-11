Indicados Grammy 2022: com Anitta e Taylor Swift, veja as apostas

As quatro principais categorias do Grammy 2022 - Artista Revelação, Álbum, Gravação e Música do Ano - já tem suas apostas para renomadas revistas como a Billboard e a Variety; veja os dez principais nomes a serem indicados no próximo dia 23 de novembro

Com previsão de divulgação para o próximo dia 23 de novembro, as apostas de indicados ao Grammy 2022 já começam a circular entre renomados veículos de música. Previsto para acontecer em janeiro, o evento terá mudanças em algumas categorias e no método de avaliação.

A 64ª edição da premiação da indústria musical continuará, porém, com seu conhecido formato de categorias gerais, popularmente chamadas de “the Big Four” (em tradução livre, “as quatro maiores”). Elas premiam artistas e obras sem especificação de gênero musical.Até o momento, as estadunidenses Billboard e Variety publicaram suas próprias listas de potenciais indicados. O POVO preparou uma lista com os principais nomeados pelas duas.

Possíveis indicados ao Grammy 2022: Álbum do Ano

A categoria de Álbum do Ano premia o principal disco da música do ano elegível. Segundo o Grammy, a categoria serve para “homenagear realizações artísticas, proficiência técnica e excelência geral na indústria fonográfica, independentemente das vendas de álbuns, posição nas paradas ou recepção da crítica”. O último álbum a vencer o prêmio foi “Folklore”, de Taylor Swift.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira 10 álbuns com potencial para receber indicação na categoria Álbum do Ano no Grammy 2022:

Back of My Mind – H.E.R.

Call Me If You Get Lost – Tyler, the Creator

Evermore – Taylor Swift

Happier Than Ever – Billie Eilish

Justice – Justin Bieber

Montero – Lil Nas X

Planet Her – Doja Cat

Sour – Olivia Rodrigo

Starting Over – Chris Stapleton



Possíveis indicados ao Grammy 2022: Gravação e Música do Ano

Enquanto a categoria Gravação do Ano premia faixas considerando a qualidade de sua produção, a Música do Ano é direcionada ao conteúdo lírico e melódico das canções. Atualmente, os recipientes das categorias são, respectivamente: “Everything I Wanted”, de Billie Eilish, e “I Can’t Breathe” e Dernst Emile II, H.E.R. e Tiara Thomas.

Confira 10 faixas com potencial para receber indicação em pelo menos uma das duas categorias - Gravação e Música do Ano - no Grammy 2022:

Bad Habits – Ed Sheeran

Butter – BTS

Drivers License – Olivia Rodrigo

Happier Than Ever – Billie Eilish



Kiss Me More – Doja Cat (com SZA)

Leave the Door Open – Silk Sonic

Levitating (Remix) – Dua Lipa (com DaBaby)

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

Peaches – Justin Bieber (com Daniel Caeser e Giveon)

Willow – Taylor Swift

Possíveis indicados ao Grammy 2022: Artista Revelação

Conforme descrito pela academia do Grammy, a categoria de Artista Revelação indica “um novo artista que lança, durante o ano de elegibilidade, a primeira gravação que estabelece sua identidade pública”, não necessariamente o primeiro lançamento de sua carreira. A rapper Megan Thee Stallion foi a última a receber o prêmio, no começo deste ano.

Confira 10 artistas recentes ao cenário musical estadunidense que podem ser indicados na categoria:

Anitta

Arlo Parks

Girl in Red

Glass Animals

Måneskin

Olivia Rodrigo

Pooh Shiesty

Saweetie

Tate McRae

The Kid Laroi

Tags