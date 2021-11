Grammy 2022 ao vivo: onde assistir, anúncio dos indicados e mais do prêmio

Para o Grammy 2022, algumas mudanças foram executadas. Os indicados da premiação serão anunciados ainda este ano, enquanto a cerimônia acontece no começo do próximo. Veja quando acontecerá, onde assistir ao vivo e mais informações

A próxima edição do Grammy Awards está prevista para acontecer no início de 2022. Oficialmente em sua 64ª edição, o prêmio passou por algumas mudanças em suas categorias, enquanto seus indicados serão anunciados ainda neste ano. O Grammy ocorre anualmente desde 1959 e celebra as melhores novidades da indústria musical dos meses precedentes.

Desde então, a cerimônia tem interesse e renome internacional, sendo considerada uma das mais significativas premiações do mundo das artes, como o Oscar está para o cinema e o Emmy está para a televisão. Para quem deseja acompanhar o Grammy 2022, O POVO separou algumas informações sobre a cerimônia; confira abaixo:

Grammy 2022: quando será?

A cerimônia acontecerá na segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, a partir das 22 horas (horário de Brasília). O evento será realizado no Staples Center, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

Grammy 2022: onde assistir ao vivo?

Desde 1973, o Grammy é transmitido pela emissora CBS; para a edição de 2022, não será diferente. Também haverá transmissão simultânea na plataforma de streaming Paramount+.

No Brasil, a emissora a cabo TNT tradicionalmente realiza a transmissão ao vivo com comentários do evento. Para a cerimônia de 2022, ainda não foram divulgados detalhes. Novas informações serão atualizadas a esta matéria à medida que forem sendo anunciadas.

Grammy 2022: qual o período de elegibilidade?

Serão indicadas, analisadas e premiadas obras lançadas entre 1º de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2021. O período de elegibilidade é importante para definir quais movimentações artísticas definem o caráter ganhador de determinado artista ou determinado lançamento.

Grammy 2022: quais são os indicados?

Os indicados ao Grammy 2022 serão anunciados na terça-feira, 23 de novembro, em transmissão ao vivo liderada por Harvey Mason Jr., CEO da academia do Grammy. O evento será realizado no Museu do Grammy, em Los Angeles, a partir das 14 horas (horário de Brasília), e estará disponível para assistir no site oficial da premiação.



Grammy 2022: quais são as principais mudanças?

Duas novas categorias foram adicionadas ao catálogo do Grammy 2022: melhor performance de música global e melhor álbum de música urbana. Com isso, o número total de categorias sobe para 86;

Os comitês de análise de indicados nas categorias de gênero e gerais foram eliminados. Dessa forma, todo o corpo de votantes da academia do Grammy irá tomar decisões coletivamente sobre os indicados;

A partir da edição de 2022, cada votante do Grammy poderá depositar votos em até 10 categorias de gêneros, dentro de até três campos. Por exemplo, uma determinada pessoa só pode votar em até 10 categorias dos gêneros pop, reggae e rock;

Para a categoria álbum do ano, uma das principais da noite, todos os artistas creditados estarão elegíveis para receber uma indicação ou uma estatueta, incluindo artistas principais, artistas convidados, compositores, produtores, engenheiros e mixers. Antes, só eram indicados aqueles com pelo menos 33% de colaboração no respectivo álbum.



