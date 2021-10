Lollapalooza 2022: conheça as atrações Foo Fighters e Machine Gun Kelly

A próxima edição do Lollapalooza acontece nos dias 25 a 27 de março de 2022. Devido à pandemia, novas datas e um novo line-up foram divulgados. Conheça as atrações Foo Fighters e Machine Gun Kelly, confirmadas para o evento

O Lollapalooza Brasil 2022 acontece nos dias 25 a 27 de março do próximo ano no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Devido à pandemia de Covid-19, o festival passou por três mudanças de data até chegar a data atual. O line-up anterior foi descartado e novas atrações já foram confirmadas. Duas atrações que têm chamado atenção desde o anúncio da nova line-up são a banda Foo Fighters e o rapper Machine Gun Kelly.

A primeira deve comandar o terceiro dia do Lollapalooza, enquanto o segundo é co-headliner do primeiro dia. Já outras atrações brasileiras confirmadas na line-up passada, como Emicida, Silva, Jão, Fresno, Clarice Falcão e WC no Beat, foram mantidos. Conheça abaixo um pouco da carreira dos dois artistas confirmados: Foo Fighters e o rapper Machine Gun Kelly.

Sobre o assunto Lollapalooza Brasil 2022: veja tudo o que se sabe sobre o festival

Lollapalooza 2022: festival anuncia Doja Cat, Miley Cyrus e Foo Fighters

Lollapalooza 2022: conheça as atrações A$AP Rocky e Doja Cat

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atrações do Lollapalooza 2022: quem é a banda Foo Fighters

Originária da capital dos Estados Unidos, a banda Foo Fighters foi formada pelo ex-baterista do Nirvana, Dave Grohl, em 1994, após o suicídio de Kurt Cobain. Originalmente banda de um homem só, artistas foram se integrando ao Foo Fighters ao longo do tempo. Hoje, o ato musical é conhecido por seu som alternativo e “post-grunge” que apresenta trabalhos tanto melódicos quanto agressivos. 10 álbuns de estúdio foram lançados pela banda até hoje, o mais recente sendo “Medicine at Midnight” (2021).

Ao longo de sua carreira, o Foo Fighters já recebeu 12 estatuetas do Prêmio Grammy, das quais quatro são da categoria de melhor álbum de rock. Neste mês, a banda foi integrada ao Hall da Fama do Rock and Roll e também recebeu uma condecoração de ícone global durante o MTV Video Music Awards. Músicas como “Everlong” (clique aqui para ouvir ou reproduza o player abaixo), “Times Like These” e “Best of You” são alguns dos lançamentos mais conhecidos do Foo Fighters.



Atrações do Lollapalooza 2022: quem é Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly é um rapper conhecido por mesclar elementos do hip hop alternativo com o rock. Ativo desde 2006, ele lançou quatro mixtapes antes de assinar um contrato com a Bad Boy Records. MGK, como é popularmente conhecido, chamou a atenção da crítica profissional com o disco “Tickets to My Downfall” (2020), que marcou uma passagem completa para o mundo do pop punk. O álbum foi o único daquele ano a estrear em primeiro lugar na parada Billboard 200, nos EUA. Clique aqui para ouvir “My Ex’s Best Friend”, um dos sucessos de MGK, ou reproduza o player abaixo.



Outras conhecidas músicas de Machine Gun Kelly incluem “Bad Things” com Camila Cabello, “Rap Devil” e “Forget Me Too”. Fora da música, o artista tem alimentado uma disputa com os rappers Eminem e G-Eazy; os dois já dedicaram alguns versos à sua rivalidade. Desde maio do ano passado, ele tem repercutido na mídia devido à atual namorada, a atriz Megan Fox. MGK também se aventura como ator; ele já interpretou Felix no filme “Bird Box” e o cantor Tommy Lee, baterista da banda Mötley Crüe, em “The Dirt”.

Tags