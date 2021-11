Após passar mal, Dedé Santana adia estreia de circo

Após passar mal, Dedé Santana teve que cancelar a estreia de seu circo, marcada para quinta-feira, 18 de novembro. O ator foi ao hospital e passou por uma série de exames, até descobrir que está com uma pedra no rim. Por se tratar de um tamanho pequeno, não foi necessária a sua internação imediata, então o artista retornou ao hotel e ficou em repouso.

O Cine Circo Teatro Itinerante Dedé Santana iria fazer sua estreia no Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e após o episódio, teve sua apresentação adiada para o dia 27 de novembro, com entrada gratuita. Nomeado embaixador do circo no Brasil, o novo projeto é dirigido pelo pronto artista e foi idealizado ao lado do ator e produtor, Fioravante Almeida.

Sobre o assunto Na disputa do Grammy Latino, Martinho da Vila lança música com a filha

Sem Munduruku, Academia Brasileira de Letras elege Paulo Niemeyer Filho

O que você precisa saber sobre "30", o novo álbum de Adele

Vídeo: Camila Queiroz chora e desabafa após polêmicas de sua saída da Globo

Grammy Latino tem cerimônia dedicada a Marília Mendonça

Caetano e Tom Veloso vencem "Gravação do Ano" no Grammy Latino

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A paixão de Dedé pelo circo vem desde o berço, já que seus pais são artistas circenses. Seu pai, o palhaço Picolino, Oscar Santana, e sua mãe, a contorcionista Ondina Santana, eram donos de um circo local, o qual Dedé acompanhou durante a infância e adolescência, viajando todo o Brasil.

O Cine Circo Teatro Itinerante Dedé Santana reúne em sua performance a peça de teatro 'Palhaços', de Timochenko Wehbi, dirigida por Alexandre Borges e protagonizada por Dedé Santana e Fioravante Almeida; e a exibição dos filmes dos Trapalhões, 'Atrapalhando a Suate', 'O Mágico de Oroz', 'A Filha dos Trapalhões', 'Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood' e 'A princesa Xuxa e os Trapalhões', relembro os sucessos de sua carreira.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags