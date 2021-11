Sem Munduruku, Academia Brasileira de Letras elege Paulo Niemeyer Filho

A Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu o médico e escritor Paulo Niemeyer Filho para ocupar a Cadeira 12, que ficou aberta após o falecimento do acadêmico e professor Alfredo Bosi, em abril deste ano.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 18 de novembro, em sessão híbrida. Ele recebeu um total de 25 votos. “Paulo Niemeyer entra para a Academia Brasileira de Letras como agente da ciência e da cultura, em sintonia com o humanismo e a modernidade”, afirmou Marcus Lucchesi, presidente da ABL, em comunicado.

Sua cadeira já teve vários ocupantes, como o fundador Urbano Duarte, Augusto de Lima, Vítor Viana, José Carlos de Macedo Soares, Abgar Renault e Dom Lucas Moreira Neves. Seu patrono é França Júnior.

Paulo Niemeyer Filho é formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele, que atua no ramo da neurocirurgia, é diretor do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e Membro do Conselho da Fundação do Câncer.

A situação acontece depois que mais de cem escritores assinaram uma carta para apoiar a candidatura de Daniel Munduruku. O escritor indígena é responsável por obras como “Histórias de Índio” (1997) e “Contos Indígenas Brasileiros” (2005) Entre os apoiadores, estavam Alice Ruiz, Aílton Krenak, Xico Sá, Marcelo Rubens Paiva e Pedro Bandeira.



