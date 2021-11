Final do Concurso Ceará Moda Contemporânea 2021 acontece nesta sexta, 19

O Concurso Ceará Moda Contemporânea 2021 realizará um evento nesta sexta-feira, 19, às 18 horas, no Hall da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), para anunciar os vencedores de sua 11ª Edição. A programação contará com um desfile apresentando os trabalhos desenvolvidos pelos finalistas da competição.

Neste ano, a competição teve como tema “A Moda de um Rapaz Latino Americano - Belchior”. O presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções de Roupas de Homem e Vestuário no Estado do Ceará (Sindroupas), Lélio Matias, destaca a importância do evento ao valorizar e reconhecer os estudantes e profissionais de moda.

“Neste ano recebemos mais de 100 inscrições, distribuídas nas três categorias do Concurso: Design, Modelagem e Costura. Os vencedores, além da premiação em dinheiro, ganharão visibilidade, e podem até fechar parcerias num futuro próximo com as marcas patrocinadoras”, ressalta.

A categoria Design será destaque no evento, com oito trabalhos exibidos no desfile. Os finalistas desfilarão suas coleções compostas por seis looks, produzidos com matérias-primas e insumos das indústrias cearenses que apoiam o CMC. Os finalistas selecionados dessa categoria são: Levi Cavalcante Ribeiro dos Santos, Carlos Joaquim Andrade de Castro, José Wilson Cosme de Mesquita Júnior, Jander de Oliveira Alexandre, Sherida Amanda Livas, Natanael dos Santos Saldanha, Matheus Brito de Lima e Sanderson do Amaral Souza.

Os três primeiros colocados na Categoria Design receberão, respectivamente, R$5mil, R$3mil e R$2mil. Além da premiação em dinheiro, um dos finalistas ganhará o Prêmio Excelência e uma máquina de costura. Já nas categorias Modelagem e Costura, as premiações serão: R$3mil e uma máquina de costura para o primeiro lugar; R$2mil e uma máquina de costura para o segundo colocado; e R$1mil e uma máquina de costura para o terceiro lugar.

Desfile Concurso Ceará Moda Contemporânea CMC 2021

Data: 19/11/21 (sexta-feira)

Hora: 18 horas

Local: Hall da Federação das Indústrias do Ceará (FIEC). Av. Barão de Studart, 1980.



