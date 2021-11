E-books: saiba como presentear alguém com livros digitais pela Amazon

Uma solicitação frequente de clientes da Amazon se tornou, enfim, realidade: a possibilidade de presentear leitores com livros digitais disponíveis no e-commerce. Uma das principais plataformas de venda de e-books (como também são chamados os livros digitais), a empresa permite agora, no Brasil, o envio em instantes de obras literárias para outros consumidores.

Para enviar o presente são necessárias poucas etapas, o que facilita o processo de transferência. O primeiro passo é visitar a página do livro desejado no site da Amazon. Caso a obra esteja selecionada na opção “capa comum”, é preciso alterar para “Kindle”, que é o formato da empresa para os e-books de sua plataforma.

Após isso, selecione, dentro da página de detalhes, a quantidade de e-books que deseja enviar e clique no botão “Continuar”. Em seguida, digite o e-mail da pessoa que receberá o presente. Você tem a opção de deixar uma mensagem personalizada. Além disso, é possível escolher receber um link e compartilhá-lo separadamente.

A Amazon disponibilizou aos consumidores a opção de enviar livros digitais como presentes para outros leitores (Foto: Divulgação/Amazon)



Depois dessas etapas, você seguirá para a página de pagamento, na qual poderá escolher sua forma de pagamento preferida. Vale destacar que, no momento, a entrega instantânea do livro digital só está disponível na opção de pagamento com cartão de crédito. O presente será enviado após a confirmação. O e-book poderá ser lido pelo aplicativo Kindle (disponível para Android e IOS) e também pelo dispositivo Kindle, aparelho desenvolvido especificamente para a leitura de livros digitais.

A novidade não surgiu por acaso. O consumo de e-books se tornou cada vez mais frequente para leitores brasileiros durante a pandemia. Segundo pesquisa realizada pela consultoria Nielsen em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, em 2020 foram adquiridos 83% mais livros digitais no País em comparação ao volume de 2019 - passando de 4,6 milhões para 8,4 milhões de unidades vendidas.



Confira o passo a passo:



Selecione a quantidade de e-books e clique em “Continuar” Digite o e-mail de quem receberá o presente e a mensagem personalizada. Você também pode escolher receber um link e compartilhá-lo separadamente. Pague usando sua forma de pagamento de preferência. É importante lembrar que a entrega instantânea só está disponível para pagamentos com cartão de crédito. Após a confirmação do pagamento, seu presente será enviado.



