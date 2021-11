Homem de Ferro pode voltar em novas produções da Marvel, diz insider

Em 2019, o lançamento de "Vingadores: Ultimato" marcava o fim de uma era. Um dos heróis mais queridos do mundo, o Homem de Ferro, morreu durante a batalha final contra Thanos. No entanto, há especulações de que o personagem de Robert Downey Jr. possa ser visto novamente nas novas produções da Marvel.

O insider Daniel Richtman, conhecido por dar informações precisas do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), iniciou um rumor de que Robert Downey Jr. estaria disposto a vestir novamente a armadura do Homem de Ferro em um dos projetos para o Disney+. O retorno não seria improvável, considerando que a empresa já deu um "jeitinho" anteriormente de trazer Visão, na série "WandaVision", e Loki também, na série que leva seu nome.

Outros rumores apostam que o Robert Downey Jr. pode aparecer na série "Coração de Ferro", produção que faz parte do MCU e será lançada no Disney+. A trama é focada na jovem Riri Williams, que constrói sua própria armadura do Homem de Ferro com peças improvisadas. Outros rumores levantaram a possibilidade do ator estar em "Quarteto Fantástico", que terá o filme produzido pela Marvel Studios, após a Disney comprar os estúdios Fox.

Também há outro herói muito querido que em breve pode estar de volta ao Universo Cinematográfico Marvel: o Capitão América. Rumores que surgiram em janeiro apontavam uma participação surpresa do personagem de Chris Evans em "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura". Até o momento, nenhum dos rumores foi confirmado pela Marvel.

