Sana 2022: ingressos para o retorno presencial já podem ser comprados

Com mais de 20 anos de história, o Sana se consagrou como referência de cultura geek e pop e é sempre sinônimo de animes, games e cosplay para os amantes. Depois de mais de 2 anos sem evento presencial, a organização do festival anunciou que o 'Sana Reencontro' será nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022, no Centro de Eventos do Ceará.

Os ingressos começaram a ser vendidos no dia 29 de outubro com o 'lote zero' já tendo sido esgotado. As vendas do primeiro lote de ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma online. Além disso, foi reforçado que o evento ocorrerá de acordo com todos os protocolos do decreto do Governo do Estado para a segurança de todos.

“Nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, mas, com o avanço da vacinação, nos sentimos seguros para a realização desse evento presencial com ingressos limitados e em conformidade com todos os protocolos de segurança recomendados pelo Governo do Estado e autoridades sanitárias vigentes nos dias do evento”, afirmou Ricardo Busgaib, diretor do Sana.

Round 6 será atração no Sana 2022

Entre as atrações, o jogo 'batatinha frita', presente na série sul-coreana da Netflix, que se tornou um fenômeno mundial, estará garantido para acontecer no Sana Reencontro e contará com a presença da boneca Younghee, que promete ser idêntica à da série com três metros de altura e cabeça giratória.

Sana 2022: ingresso social



O ingresso social segue presente no Sana através da compra do ingresso pelo site Sympla e 1 kg de alimento que deve ser levado no dia do evento. Todos os alimentos serão doados para o Instituto da Primeira Infância (Iprede).

Sana Reencontro

Data: 22 e 23 de Janeiro

Horário: 10 às 20h (Sábado e Domingo)

Local: Centro de Eventos do Ceará

Vendas: https://www.sympla.com.br/sana-reencontro__1395037

Mais informações: https://www.instagram.com/sana_fcnb/

Informações sobre o Ingresso VIP: https://www.instagram.com/sana_fcnb/

