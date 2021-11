Fernanda Montenegro compara Governo Bolsonaro com ditadura militar: "É pior"

Em entrevista ao Fantástico, a atriz deu sua opinião sobre a gestão do atual presidente, Jair Bolsonaro

No último domingo, 7 de novembro, Fernanda Montenegro participou do Fantástico, da TV Globo. A atriz falou sobre sua eleição à Academia Brasileira de Letras e refletiu sobre o cenário político atual, afirmando que o Governo Bolsonaro é pior que a ditadura militar.

"É pior [do que a ditadura], porque veio pelo voto, então há uma organização política tradicional, que opta por essa calamidade , por essa tragédia", explicou. Ela também ressaltou a perseguição à cultura. "Em todo governo de força, a primeira coisa é estrangular a cultura das artes, porque é onde o país existe com uma assinatura e com a opção de um futuro", declarou.

A artista também criticou o ex-presidente Lula e Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT). “Esse homem não está no poder da noite pro dia. O último governo fez bastante coisa, mas deixou 13 milhões de desempregados”, pontuou. “Nós estamos em uma hora trágica. É um momento tão pesado. Mas vai acabar. Uma hora acaba”, afirmou.

Fernanda Montenegro é a nona mulher a ser eleita imortal na ABL. Hoje, a associação é aberta para pessoas de diversas áreas, desde que tenham escrito um livro, mas até 1977, somente homens eram aceitos. "Se tem representantes nas áreas médicas, de Direito e de Sociologia lá dentro, por que não mulheres? E também de qualquer raça. Há necessidade de uma presença das personalidades negras lá dentro", defendeu.

