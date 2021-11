Festival Noia 20 anos: confira lista completa dos filmes selecionados

Celebrando duas décadas de trajetória em 2021, o Noia - Festival de Cinema Universitário divulga com exclusividade no Vida&Arte os selecionados da 20ª edição do evento. São filmes, bandas e imagens que irão compor as mostras de Cinema, Música e Fotografia do Noia. Além delas, o festival ainda promove sessões especiais, como a comemorativa “Noia 20 anos” e “Noia Acessível”, e também workshops, debates, performances e mais atividades. O 20º Noia será realizado gratuitamente entre os dias 7 e 14 de dezembro, de forma presencial no Cinema do Shopping Benfica e na Vila das Artes, e, on-line, no YouTube.

A Mostra Nacional de Cinema teve curadoria de Doug de Paula, Isaac Martins e Kamila Medeiros e traz 20 curtas, incluindo os cearenses “2020”, de Oziel Herbert (UFC), e “Estilhaços”, de Gabriela Nogueira (Unifor). Há obras, ainda, de SP, RJ, MG, PE, PR, PB, DF e RS.

Já na Mostra Cearense de Cinema, a equipe curatorial foi formada por Ilya Borges e Monique Souza. Participam dela 10 curtas dirigidos por estudantes da Universidade Federal do Ceará e da Unifor.

Na seara da fotografia, foram selecionadas três obras individuais e cinco ensaios, escolhidas a partir de curadoria do fotógrafo e professor Silas de Paula. Na música, a edição de 2021 terá caráter especial e comemorativo, contando com a presença de bandas convidadas.

A Mostra de Bandas do 20º Noia irá acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro, no estacionamento do Shopping Benfica, e trará tanto grupos que já participaram do festival anteriormente, quanto nomes que se somam pela primeira vez ao evento. Estão na lista Berg Menezes, Filosofia Inverso, Lavage, Mente Quintal Club, Pulso de Marte e Outraface.

Confira lista completa de selecionados:

MOSTRA NACIONAL DE CINEMA

“2020”, de Oziel Herbert - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza (CE)

“Anhangabaú”, de Filipe Travanca - USP - São Paulo (SP)

“Azul Piscina”, de Pedro Fagim - Universidade Federal Fluminense (UFF) - Niterói (RJ)

“Cabeça de Rua”, de Angélica Lourenço - Escola Livre de Cinema de Belo Horizonte - Belo Horizonte (MG)

“Cenas da Infância”, de Kimberly Palermo Eiras - Universidade Federal Fluminense (UFF) - Nova Iguaçu (RJ)

“Estilhaços”, de Gabriela Nogueira - Universidade de Fortaleza (Unifor) - Fortaleza (CE)

“Inocentes”, Pedro Ferreira - UNIAESO - Barros Melo - Recife (PE)

“Ladeira não é Rampa”, de Antônio Ribeiro e Sandro Garcia - IFRJ - Campus Nilópolis - Belford Roxo (RJ)

“Madeira de Lei”, de Kalor Pacheco - Uninassau - Camaragibe (PE)

“Maresia”, de Ju Choma e Rodrigo Tomita - Unespar - Universidade Estadual do Paraná - Curitiba (PR)

“Meu Arado, Feminino”, de Marina Polidoro - Universidade Federal de Juiz de Fora - Juiz de Fora (MG)

“Miado”, de Victória Silvestre - Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP - São Paulo (SP)

“Miragem”, de Bruna Maria Alexandre Guido - UFPE - Universidade Federal de Pernambuco - Paraíba (PB)

“Não me chame assim”, de Diego Migliorini - Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP - São Paulo (SP)

“O Homem O Gato O Besouro”, de Pedro Henrique Chaves - Universidade de Brasília - Brasília (DF)

“O Último Cinema de Rua”, de Marçal Vianna - Universidade Veiga de Almeida - Nova Iguaçu (RJ)

“Paloma”, de Alex Reis - Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP- São Paulo (SP)

“Rádio Capital Alvorada”, de Rafael Stadniki - Universidade de Brasília - Brasília (DF)

“Sintomático”, de Marina Pessato - PUCRS - Ibirubá (RS)

“Urbano Sertão”, de João Victor Torres - Universidade Federal da Paraíba - João Pessoa (PB)

MOSTRA CEARENSE DE CINEMA

“À Deriva”, de Isaac Morais - Universidade de Fortaleza (Unifor) - Fortaleza (CE)

“Arquitetura do Gesto”, de Artur Dalim, Fernanda Barros, Lanna Carvalho e Rebeca Karam - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza (CE)

“Carta para Inês”, de Eduardo Magalhães da Costa - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Cascavel (CE)

“Cidade Vista”, de Beatriz Rabelo Cavalcante - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza (CE)

“Com amor e com saudade”, de Lucas Ranyere - Universidade de Fortaleza (Unifor) - Juazeiro do Norte (CE)

“Educação Remota”, de Abdiel Anselmo e Mozart Freire - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza (CE)

“Entre o Passado”, de Larissa Estevam - Universidade de Fortaleza (Unifor) - Fortaleza (CE)

“Para Além do Papelão”, de Guilhermo Ribeiro Mastroianni, Lara Aguiar Cunha, Stéfany Grayce Teixeira Barbosa e Rodrigo Donario - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza (CE)

“Rua Justiniano de Serpa, 433”, de Camila Silva de Andrade - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza (CE)

“Saudade dos Leões”, de João Paulo Magalhães - Universidade de Fortaleza (Unifor) - Fortaleza (CE)

MOSTRA DE FOTOGRAFIA

INDIVIDUAL

“A Tempestade é Você Mesma…”, de Roberta Soraia M Ferreira (Sol Moufer) - IFCE - Fortaleza (CE)

“Permitir o Afeto”, de Victor Henrique Sinval Cavalcante - IFCE - Fortaleza (CE)

“Submergia”, de Emilie Cristine de Assis Soares - Uni7 - Maracanaú (CE)

ENSAIOS

“A imagem que retorna”, de Yuri André de Freitas - Rede Cuca - Fortaleza (CE)

“A Retomada das Imagens Pitaguary”, de Alexandre Hermes Oliveira Assunção - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) - Natal (RN)

“Cotidiano”, de Camila Silva de Andrade - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza (CE)

“Serviluz que Permanece”, de Beatriz Rabelo Cavalcante - Universidade Federal do Ceará (UFC) - Fortaleza (CE)

“Xadrez, Pandemia e Isolamento”, de Bruno Carneiro de Andrade - Universidade Estadual do Ceará (UECE) - Fortaleza (CE)

MOSTRA DE BANDAS

Berg Menezes (Rock)

Filosofia Inverso (Regional)

Lavage (Punk, Rockabilly)

Mente Quintal Club (Neo Soul)

Pulso de Marte (Rock Alternativo)

Outraface (Rap/Reggae/Rock)

20º Noia - Festival do Audiovisual Universitário

Quando: de 7 a 14 de dezembro,

Onde: presencialmente no Cinema do Shopping Benfica (Av. Carapinima, 2200 - Benfica) e na Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 - Centro); virtualmente no YouTube do Festival NOIA

Gratuito



Mais infos: www.festivalnoia.com.br e @festivalnoia

