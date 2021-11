Com exclusividade ao O POVO, Filme cearense "Iracema" anuncia protagonista

Adaptação de "Iracema: lenda do Ceará" (1865), do escritor José de Alencar, será gravada na Serra da Ibiapaba, com direção do cineasta cearense Daniell Abrew. Apenas atrizes da serra participaram da seleção

O romance “Iracema: lenda do Ceará” (1865), do escritor cearense José de Alencar, é considerado um clássico da literatura brasileira. O livro conta a história da mulher indígena Iracema, “a virgem dos lábios de mel”. A obra ganhará adaptação para o cinema realizada por cearenses.

Dirigido por Daniell Abrew, o longa-metragem está em fase de pré-produção, com a realização de estudos de roteiro e testes de elenco. Com diálogos em tupi-guarani, tronco linguístico de idiomas dos povos originários do País, as gravações estão previstas para acontecer em julho de 2022, na Serra da Ibiapaba. A divulgação da atriz selecionada para o papel da protagonista ocorre amanhã, 6, nas páginas do caderno Vida&Arte do O POVO impresso.

Na lenda sobre a formação do Ceará, Iracema pertence ao povo tabajara. Ela “tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira”, além de correr “o sertão e as matas do Ipu”.

A protagonista — filha do pajé Araquém e irmã de Cauby — ainda percorre as diversas paisagens do Estado, do sertão ao mar, passando pela serra. Iracema é a virgem responsável por guardar o segredo da Jurema, dádiva da divindade Tupã. A ficção alencariana aborda também a relação conturbada entre Iracema e o colonizador europeu Martim.

Com previsão de lançamento para 2024, o longa-metragem “Iracema” conta com o apoio das nove prefeituras da Serra da Ibiapaba, também chamada de Serra Grande. As inscrições para o cadastro do elenco ficaram abertas de 27 de maio a 31 de julho deste ano. Podiam participar da seleção apenas atores ou atrizes nascidos ou residentes nos municípios da região (Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipu, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará).

“O movimento foi tão grande que tiveram inscrições não só dos municípios da Serra Grande, mas também de Fortaleza e de outros estados do Brasil”, conta Daniell Abrew. Iracema, entretanto, tinha que ser da Ibiapaba. “Nós não temos nada feito por cearenses, principalmente na Serra”, opina o diretor.

Em 2 de outubro, nove candidatas ao papel da protagonista foram convocadas para o Centro Cultural de Ibiapina (CCI): Amanda Chaves (Carnaubal), Bia Sousa (Viçosa do Ceará), Elis Abelly (Tianguá), Elisangela Lima (Ibiapina), Letícia Timbó (Guaraciaba do Norte), Samilly Oliveira (Croatá), Samires Sá (Ubajara), Sara Borges (Ipu) e Vanderline Pimenta (São Benedito). Coordenadas pela atriz e preparadora de elenco Karine Ogunté, as atrizes passaram por uma série de entrevistas e sessões fotográficas.

A edição impressa do O POVO de amanhã, 6, contará não só com a revelação da atriz selecionada para o papel de Iracema, mas também com informações sobre o processo de preparação para o filme, a escolha dos demais personagens, as adaptações realizadas até então e mais.

A reportagem ainda repercute como surgiu o projeto do filme, as abordagens do livro mais discutido de Alencar e a escolha pelo roteiro em tupi-guarani. O longa-metragem “Iracema” é uma homenagem póstuma ao cineasta Jonas Luis da Silva, de Icapuí. O amigo de Daniell Abrew, que deu o primeiro passo para a realização da produção, morreu em 2018.

