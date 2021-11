Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte e Mubi

Está programando o que vai assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte preparou uma lista com os principais lançamentos das plataformas de streaming.

Na Netflix, haverá a estreia da série “Arcane”, que é ambientada no universo de League of Legends. Na animação, duas irmãs lutam em lados opostos durante uma guerra que envolve tecnologias mágicas.

Outro conteúdo que estará disponível será o documentário nacional “A Última Floresta”, dirigido por Luiz Bolognesi. Entre a ficção e a realidade, mostra o cotidiano da tribo indígena Yanomami e sua luta para preservar o lugar em que vive.

Já o HBO Max disponibiliza “Harry Potter e a Pedra Filosofal: filme em modo mágico”, em comemoração aos 20 anos da saga de filmes. Neste conteúdo, é possível conferir depoimentos do diretor Chris Columbus sobre situações que aconteceram durante a produção. Também há cenas apagadas do original.

No Belas Artes à La Carte, os espectadores podem acompanhar o 16º Festival de Cinema Italiano. A mostra, que ocorrerá exclusivamente na plataforma de streaming, traz uma seleção de 16 filmes inéditos e 16 clássicos. As sessões serão gratuitas.

Netflix

quinta-feira, 4

- Na Cola dos Assassinos

sexta-feira, 5

- Big Mouth (temporada 5)

- Narcos: México (temporada 3)

- Assassinato do Primeiro-Ministro: Minissérie

- Um Match Surpresa

- Não Devíamos Ter Crescido

- Yara

- Um Filme de Policiais

sábado, 6

- Arcane

domingo, 7

- O Bom Velhinho Voltou

- A Última Floresta

Disney Plus

sexta-feira, 5

- Doogie Kamealoha: Doutora Precoce (episódio 9)

- Descendentes: O Casamento Real

- Disney Princess Remixed

- Os Vizinhos Green (temporada 2)

- Mickey Mouse Aventuras sobre Rodas: Mix de Aventuras

- Dinastia Felina (temporadas 7 e 8)

- Truques da Mente (temporada 1)

- Brasil Azul



Amazon Prime Video

sexta-feira, 5

- A Man Named Scott

- Espécies em Perigo

- Most Dangerous Game (temporada 1)

HBO Max

quinta-feira, 4

- Harry Potter e a Pedra Filosofal: filme em modo mágico

sexta-feira, 5

- The Many Saints of Newark

Belas Artes à La Carte

sexta-feira, 5

- Festival de Cinema Italiano

Mubi

quinta-feira, 4

- Entire Days Together

sexta-feira, 5

- The Collector

sábado, 6

- Music and Apocalypse

domingo, 7

- The Green Ray



