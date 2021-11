Feira Nacional de Artesanato e Cultura ocorre no Centro de Eventos

A 3ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce), que segue ocorrendo até o dia 7 de novembro, tem como tema “Novos Tempos, Novos Formatos”. Este ano o evento será realizado de forma híbrida. Presencialmente, as atividades ocupam o Centro de Eventos do Ceará, bem como a sua 1ª edição em 2019. Já pela plataforma on-line, o público poderá assistir, gratuitamente e ao vivo, a programação completa da feira, incluindo palestras, workshops, desfiles e oficinas de artesanato e gastronomia.

A exposição conta com a presença de mais de 300 mestres artesãos brasileiros e, entre os nomes confirmados, está o do mestre Espedito Seleiro, conhecido por seu trabalho de peças customizadas em couro. No Centro de Eventos, os visitantes podem visitar 100 estandes distribuídos pelo local. Na plataforma virtual, os interessados também podem conhecê-los e comprar artigos diretamente com o artesão responsável.

Pensando na perspectiva da economia circular, a Fenacce trará um espaço de reciclados, com grandes estruturas de material metalúrgico e sucata transformadas em arte. Além disso, a feira propõe um novo espaço voltado à capacitação e à agricultura familiar, que funcionará gratuitamente. O evento também homenageará os mestres cordelistas por meio de uma exposição destinada para as suas escrituras.

Com o retorno às atividades presenciais, liberadas pelo decreto estadual de contenção à pandemia, o evento terá capacidade de até dois mil visitantes. Para participar, é necessário portar o comprovante das duas doses da vacina contra a Covid-19 ou estar com a primeira dose e um teste de até 48 horas, o uso de máscara será obrigatório no local, mediante o protocolo de segurança para a realização da feira. Para fomentar a solidariedade do público, a organização solicita a doação de um quilo de alimento não perecível.

Em entrevista ao O POVO, a coordenadora da 3ª edição do evento, Maristela Pavan, fala sobre a importância de se manter vivo o artesanato brasileiro, endossada pela garantia da tradição e do sustento das famílias que têm na comercialização dos produtos sua fonte de renda. “Nesse período de pandemia foi muito difícil, porque eles (artesãos) não tinham onde comercializar seus produtos e a feira é uma oportunidade deles mostrarem ao público a arte e, também, é uma forma de sustento, pois é dessa arte que eles tiram sua sobrevivência. É do couro, do barro, da areia colorida que vem sua renda”, conta a coordenadora.

A feira celebra mais uma edição com a retomada de suas atrações culturais, com shows em todos os dias do evento e a participação de diversos nomes da cena artística cearense. As inscrições para o evento já podem ser feitas pelo site do evento ou pelo Instagram @fenacce.

Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce)

Quando: até dia 7 de novembro

Onde: Centro de Eventos (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Acompanhe pelo Instagram: @fenacce

