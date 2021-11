Ateu com filhos evangélicos, Caetano Veloso fala sobre convívio

A Amazon Music divulgou um trecho da conversa do cantor com Nelson Motta, que será divulgada na íntegra no dia 10 de novembro

Aos 79 anos, Caetano Veloso falou abertamente com Nelson Motta sobre família, religião e política. Apesar de ser ateu, o músico tem dois filhos evangélicos e deu detalhes sobre esse relacionamento em meio à divergência. A conversa teve apenas um teaser divulgado e a versão completa será lançada no dia 10 de novembro na Amazon Music e no YouTube.

Caetano é pai de quatro filhos: Moreno e Júlio são frutos do primeiro casamento com Andréa Gadelha; Zeca e Tom são filhos do casamento atual, com Paula Lavigne. Sentado no teatro recém-reformado do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, ele deu detalhes sobre o relacionamento em meio as diferenças religiosas. "O convívio é muito bom em todos os campos", afirmou.

"Aprendemos mais com os filhos do que eles conosco. Então, nesse retrato aparentemente de exaltação que o Brasil ganhou de mim no 'Meu Coco', tem um momento falando do povo brasileiro eu digo: 'católicos de axé e neopentecostais'", disse.

O cantor ainda revelou que só sentiu vontade de ser pai quando saiu do Brasil. "Eu tinha certeza de que eu não queria ter filhos. Meu desejo mudou quando eu tinha 28 anos, em Londres. Eu tinha pena dos meus amigos que tinham filho. Quando Moreno, meu primeiro filho, nasceu, foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida adulta", declarou.

Nelson Motta também questionou o compositor sobre sua preferência: política ou filosofia. "Eu sou mais para filosofia. Mas a política me interessa como manifestação da movimentação da sociedade e da mente coletiva. Então, eu levo isso em conta; e fui levando mais e mais ao longo da vida. Meu pai me ensinou isso desde muito cedo. O que é curioso, porque ele nunca me ensinou sobre dinheiro, sobre como gastá-lo. Mas sobre ter uma perspectiva sobre política, sim. Acho que eu tinha 7 ou 8 anos quando aprendi a primeira lição. Meu pai era muito equilibrado; então a política tem essa importância para mim", pontuou.

Em 2021, Caetano Veloso lançou o álbum "Meu coco", nove anos depois de "Abraçaço", onde reflete sobre miscigenação, cultura, Brasil, família e algorítimos.

