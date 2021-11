Ex-vocalista do Calcinha Preta é encontrado morto em Aracaju

Músico Sidney Chuchu fez parte da primeira formação de uma das maiores bandas de forró do País

Primeiro vocalista da banda de forró Calcinha Preta, José Aparecido da Silva, de 57 anos, conhecido como Sidney Chuchu, foi encontrado morto dentro de casa, no bairro de Nossa Senhora do Socorro, em Aracaju. O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado, mas já encontrou o músico sem vida e com sinais de golpes de faca. O músico integrou a primeira formação da banda, entre 1995 e 1998.

De acordo com informações do portal A Tarde, vizinhos de Sidney relataram ter ouvido gritos vindo da residência do músico. Atualmente, o artista se apresenta em bares de Aracaju e municípios vizinhos.

Marlus Viana, também ex-vocalista da banda, lamentou a morte do colega. "Eu te levo para onde o sonho mora", citou o músico, em referência à música "Onde o sonho mora", sucesso do Calcinha Preta gravado na voz de Sidney. "Vai com Deus, Chuhu. É como você era conhecido entre a gente", completou, pontuando o nome artístico

