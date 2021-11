14 músicas para o fim de semana; de Post Malone a Bruno Mars

Parceria de Post Malone e The Weeknd, feat de David Guetta com Iza, Bruno Mars e Anderson .Paak em mais um lançamento do duo Silk Sonic e o retorno de ABBA. O Vida&Arte preparou uma seleção com os principais lançamentos deste fim de semana. Confira as novidades e aproveite diferentes artistas e estilos musicais:

1. Post Malone e The Weeknd - One Right Now



Nos últimos meses, The Weeknd colaborou com Swedish House Mafia, Kanye West, Ariana Grande e agora faz parte da faixa "One Right Now" com Post Malone. Essa é a primeira parceria dos dois e fãs especulam que possa fazer parte do novo álbum de Post Malone.

Clique aqui para ouvir no YouTube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. David Guetta, Iza, Ty Dolla $ign e A Boogie Wit da Hoodie – Family



A cantora brasileira Iza faz parte do remix de "Family", música de David Guetta, juntamente com Ty Dolla $ign e A Boogie Wit da Hoodie. Na faixa, a artista canta em inglês e mostra que está preparada para a carreira internacional. Será que vem aí?

Clique aqui para ouvir no YouTube

3. Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Smokin Out The Window



Silk Sonic, duo de Bruno Mars e Anderson .Paak, lançou mais uma música. “Smoking Out The Window” faz parte do novo álbum da dupla, “An Evening With Silk Sonic”, que será lançado na próxima sexta (12). Mas enquanto o disco não sai, a nova música já pode ser ouvida e o clipe também já está disponível.

Clique aqui para ouvir no YouTube

4. Mariah Nala – Carma



Depois de lançar o single “Sem Tempo” e fazer uma performance no MTV Miaw 2021, Mariah Nala lançou a música "Carma". A produção é assinada por Pablo Bispo e Ruxell e o clipe foi dirigido por Fernando Moraes, que já trabalhou com Pabllo Vittar e Gloria Groove.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. ABBA – Voyage



Separados desde 1982, o grupo ABBA anunciou em 2016 o seu retorno e o novo álbum finalmente foi lançado. "Voyage" conta com 10 músicas, entre elas "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down", que já haviam sido divulgadas.

Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Little Mix - Between Us



O grupo britânico Little Mix, formado por Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwards, lançou a música "Between Us". A faixa celebra a carreira e amizade das artistas e leva o mesmo nome do próximo álbum do grupo.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Lea Michele – Forever



Famosa por sua atuação em "Glee", Lea Michele divulgou um novo álbum: "Forever". O disco é composto por regravações de músicas famosas, mas que foram repaginadas como canções de ninar. "Como artista, sempre adorei a ideia de fazer um álbum de canções de ninar, mas ao longo da minha gravidez e deste ano com meu bebê, essa paixão cresceu ainda mais", disse em entrevista à People.

Clique aqui para ouvir no Spotify

8. Lauren Jauregui – Prelude



A ex-Fifth Harmony Lauren Jauregui lançou seu primeiro EP solo. "Prelude" é composto por sete faixas e por participações especiais de 6lack na faixa “On Guard” e de Vic Mensa na música “Scattered“.

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. Luan Santana – The Comeback (EP)



Luan Santana lançou o EP "The Comeback". O projeto contém as músicas “Morena“, “Sorria” e “Assim Nasce Um Bêbado“ e uma faixa inédita chamada "Ilha", que em breve ganhará um clipe.

Clique aqui para ouvir no Spotify

10. Rafael Cortez – Que Sorte a Minha



Cantor, compositor, violonista, ator e humorista, Rafael Cortez lançou o álbum independente “Que Sorte a Minha”, em todas as plataformas digitais. Além da versão digital, serão disponibilizados 500 cópias em CD físicos com venda digital.

Clique aqui para ouvir no Spotify

11. Fresno – Vou ter que me virar

A banda Fresno, formada por Lucas Silveira, Thiago Guerra e Gustavo Mantovani, lançou o álbum "Vou ter que me virar", produzido durante a pandemia de Covid-19. São onze faixas e o vocalista define como um "disco livre".

Clique aqui para ouvir no Spotify

12. Mariah Carey, Khalid e Kirk Franklin - Fall in Love at Christmas

A rainha do natal já está no clima! Dona do hit "All I Want for Christmas Is You", Mariah Carey lançou mais uma faixa natalina, dessa vez ao lado de Khalid e Kirk Franklin. "Fall in Love at Christmas" já conta com um clipe no YouTube

Clique aqui para assistir no YouTube

13. Igor Caracas - Árvore a Menos

Depois de lançar seu disco de estreia, Cada Passo (2019), o compositor, percussionista, cantor, produtor musical e educador Igor Caracas traz "Árvore a Menos": uma canção que trata de questões urgentes como desmatamento da Amazônia, aquecimento global, genocídio de populações indígenas, contaminação de lençóis freáticos, entre outras consequências do desgoverno vivido hoje no Brasil e do estilo de vida praticado pela humanidade capitalista nos últimos tempos.

Clique aqui para ouvir no YouTube

14. Di Ferreiro - Aonde É O Céu

Di Ferrero lança seu novo single, “Aonde É O Céu”, que marca sua nova fase, com mais influências rock’n’roll. “A música surgiu depois de uma troca de ideia com um amigo sobre a cultura do cancelamento. Em um momento da conversa pergunte: onde é o céu? E como fazia pra chegar nesse ‘lugar perfeito’ que ele tanto falava. Acredito que todos têm o direito de errar e acertar, e que estamos aqui pra isso. Temos a oportunidade de dar uma segunda chance, seja para nós mesmos ou pra alguém, e muitas vezes perdemos essa chance. Sem hipocrisia, moralismo e sem precisar se encaixar em um molde pra viver em sociedade”, explicou o músico.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags