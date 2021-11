Após reunião, banda sueca ABBA lança "Voyage", primeiro álbum em 40 anos

"Voyage" é primeiro lançamento do grupo desde a separação, em 1982; ABBA se reuniu em 2018 para trabalhar no novo projeto, que foi divulgado nesta sexta-eira, 5

A banda sueca ABBA está, em definitivo, de volta. Após anunciarem, em 2016, que produziriam um novo disco, nesta sexta-feira, 5, o novo álbum do grupo, "Voyage", foi lançado. É o primeiro trabalho conjunto do quarteto desde a separação, em 1982.



O novo álbum tem 10 músicas e duração aproximada de 37 minutos. Os primeiros singles, "I Still Have Faith In You" e "Don't Shut Me Down", haviam sido liberados em setembro.

O retorno do ABBA começou com a ideia de um especial, em 2018, para os canais de TV NBC (Estados Unidos) e BBC (Grã-Bretanha). O projeto inicial previa apenas as duas músicas que foram lançadas como singles em setembro. O grupo decidiu, porém, ampliar o projeto, e sucessivos adiamentos aconteceram.

Além do álbum, uma série de "performances digitais" dos membros acontecerá, começando em maio de 2022. As apresentações acontecerão em Londres, e irão até dezembro do mesmo ano. Não haverá turnê ou shows presenciais do grupo.

Veja a lista de músicas do álbum "Voyage", do ABBA

I Still Have Faith In You - 5min9s When You Danced With Me - 2min50s Little Things - 3min8s Don't Shut Me Down - 3min56s Just A Notion - 3min31s I Can Be That Woman - 4min1s Keep An Eye On Dan - 4min5s Bumblebee - 3min57s No Dout About It - 2min56s Ode To Freedom - 3min32s

