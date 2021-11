Para proteger voz, João Gomes é proibido de tomar café

João Gomes é uma das vozes mais conhecidas do piseiro, mas para continuar sendo um sucesso da música nacional, o cantor precisará abandonar o café. O artista de 19 anos percebeu que estava tendo refluxo ao emitir algumas notas e ao deitar, devido o consumo da bebida.

Durante uma folga, João buscou ajuda médica para descobrir a origem do problema. Foi quando descobriu que o café era o responsável pelo refluxo e agora está proibido de consumir a bebida. “Eu tinha sempre um copinho na mão, agora, só vez ou outra. passei a ter medo de subir no palco e ser impedido de cantar pelo refluxo. Estou me tratando”, contou.

João Gomes é um dos destaques da música brasileira. Natural do sertão pernambucano, ele ficou conhecido pelo hit "Meu Pedaço de Pecado", atingindo o topo brasileiro no Spotify. O cantor já revelou que sua inspiração é a cultura da vaquejada e a motivação de cantar para as pessoas que vivem a dura realidade da região onde nasceu. "Trabalhei uns poucos dias no campo, mas sei que é pesado. Minha mãe e meu avô sempre trabalharam com isso. Foi a escola que tive foi ver o quanto esse pessoal sofria, mas mesmo assim, no final de semana ia em festas, se divertindo e tudo", apontou o artista em entrevista ao G1.

João foi lançado pelo mesmo empresário de Tarcísio do Acordeon, que é Jeovane Guedes. Ambos não precisaram de muito planejamento para se destacar no mercado da música. Em maio deste ano, João entrou pela primeira vez em um estúdio, gravando o álbum "Eu Tenho a Senha" em dois dias. O cantor já dividiu palcos de lives com Xand Avião e Os Barões da Pisadinha.

