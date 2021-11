Lives de sexta, 5 de novembro (05/11): Quasar Cia de Dança, Cassundé e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 5 de novembro (05/11), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 5 de novembro (05/10)

13 horas: Pitty

Onde: Twitch

15h45min: Cinema: filme “Com todo meu Coração”, de Vincenzo Salemme, no 16º Festival de Cinema Italiano

Onde: site



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

18 horas: Audiovisual: artista M Dias Preto apresentando o registro audiovisual do projeto “Campo de passagem - registro 1” no Porto Dragão

Onde: YouTube



18 horas: Cinema: Trajetória Cinematográfica de Paulo Roberto no Troca de Ideias do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB)

Onde: YouTube



18 horas: Artes visuais: artista Lídia Rodrigues apresenta o projeto fotográfico "Pretatividade" no Flickr do Porto Dragão

Onde: site



19 horas: Cinema: Filme “Quatro Primaveras”, de Si Ge Chuntian, na 6ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo do #CulturaEmCasa

Onde: site



19 horas: Multilinguagem: Festival Giro das Artes exibe espetáculos de teatro, dança e música de artistas do Ceará

Onde: YouTube



20 horas: Dança: espetáculo “Estou Sem Silêncio”, da Quasar Cia de Dança, na Paralelo 16º Mostra Internacional de Dança Contemporânea

Onde: YouTube



20 horas: Música: Cassundé apresenta “Por dentro da canção do Nordeste” no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB)

Onde: YouTube

20h30min: Cinema: filme “Lovely Boy”, de Francesco Lettieri, no 16º Festival de Cinema Italiano

Onde: site



20h30min: Temporada Conferência Brasileira de Teatro Não Teatro do Sesc Rio (ingressos liberados às 20h20min no site da Pandêmica Coletivo)

Onde: site

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Mais sobre live

Tags