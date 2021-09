ABBA anuncia volta com novo álbum de estúdio: "Voyage"

Uma das maiores bandas de todos os tempos, o ABBA está de volta. O comunicado foi feito pela Universal Music nesta quinta-feira, 2, e traz duas surpresas ao público: a primeira é a volta com um concerto previsto para maio de 2022. A segunda consiste em um novo álbum da banda, intitulado “Voyage”, com lançamento mundial para 5 de novembro.

O show - com o mesmo nome do álbum - que marcará o retorno de Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid aos palcos acontecerá em Londres, em uma área construída especialmente para a ocasião. A data divulgada pelo comunicado é 27 de maio de 2022. A partir deste dia, o grupo se apresentará digitalmente para um público em torno de três mil pessoas, capacidade da arena onde o concerto será realizado, no Parque Olímpico Queen Elizabeth, acompanhado de uma banda ao vivo formada por dez integrantes.

Em carta aberta, artistas falam que o anúncio deste concerto foi a principal inspiração para voltarem. “Vamos ser capazes de, na próxima primavera, nos sentarmos em uma plateia e assistirmos nossos ‘eus digitais’ executarem nossas músicas em um palco, em uma arena construída sob medida em Londres. Estranho e maravilhoso!”

As pré-inscrições para a compra dos ingressos abrem nesta quinta, 3, no site do evento e os ingressos estarão à venda a partir de terça-feira, 7 de setembro.

“Eu assisti o ABBA ganhar o concurso da Eurovision, em 1974, e nunca imaginei que 47 anos depois eu estaria com eles nesta viagem extraordinária. A vida às vezes é estranha e maravilhosa”, compartilha Baillie Walsh, responsável pela direção do espetáculo.

As versões digitais do ABBA são fruto de meses de técnicas de captação de movimento e performance com os quatro membros da banda e a espera, para quem é fã, promete compensar: serão incluídas nas apresentações duas novas músicas que foram gravadas pelos integrantes do grupo, além do novo disco: “I Still Have Faith In You” (em vídeo, dirigido por Shynola) e “Don't Shut Me Down”.

Vontade já de entrar no ritmo? O coreógrafo Wayne McGregor tem a mesma impressão: “Imagine: crescer no norte da Inglaterra nos anos 1970 e aprender a dançar no salão de baile, músicas dance e latinas com as incríveis canções da ABBA. Eu tinha oito anos e fui totalmente transportado. Avançamos para 2020, estar na Suécia e dançar com o ABBA - na vida real! Eu estava prestes a fazer 50 anos e fui totalmente transportado novamente. Essa é a magia da ABBA!”

O novo lançamento, “Voyage”, chega após 40 anos desde o último álbum de estúdio do ABBA, “The Visitors”. As gravações foram feitas em Estocolmo, no estúdio de Benny, Riksmixningsverket. Confira as novas faixas do ABBA:

Os ingressos para o “ABBA Voyage” estão disponíveis a partir de domingo, 5 de setembro, para os fãs que pré-encomendaram o álbum na loja oficial do ABBA, e a partir de segunda-feira, 6 de setembro, para aqueles que se inscreveram previamente.



