Rock In Rio 2022: saiba como selecionar as datas para o festival

O público que adquiriu o Rock In Rio Card pode selecionar as datas para o festival a partir de hoje, 3, no site do Ingresso.com

As pessoas que adquiriram o Rock in Rio Card podem selecionar as datas que querem ir ao festival a partir desta quinta-feira, 3 de novembro. O público terá até o dia 1º de abril do próximo ano para escolher as programações preferidas.

A seleção pode ser realizada pelo site do Ingresso.com, por meio do “Histórico de Compras”. Na página, os compradores devem estabelecer uma data para cada ingresso comprado. Após a seleção, não é possível mudar de opção.

Depois desse prazo, o Rock In Rio abrirá a venda de ingressos para todos os brasileiros que não adquiriram o Rock in Rio Card durante a pré-venda.

Até o momento, vários artistas foram confirmados no Palco Mundo, como Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Coldplay, Dua Lipa, Camila Cabello e Bastille.

Além deles, também há Megadeth, Sepultura, Jason Derulo, Iza, Gloria Groove, Duda Beat, Ivete Sangalo e Ludmilla.

O festival, entretanto, ainda não divulgou as atrações principais do dia 9 de setembro de 2022. Mais artistas que estarão nos palcos Sunset e e New Dance Order também devem ser confirmados posteriormente.

Rock in Rio 2022: atrações confirmadas

Algumas atrações já foram confirmadas para o line-up do Rock in Rio 2022. As apresentações são divididas em três palcos: Mundo, Sunset e New Dance Order. Confira:

2 de setembro

- Palco Mundo: Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

3 de setembro

- Palco Mundo: Post Malone, Jason Derulo, Alok e Marshmello.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

4 de setembro

- Palco Mundo: Justin Bieber, Demi Lovato e Iza.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Sunset e New Dance Order.

8 de setembro

- Palco Sunset: Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat.

O festival ainda não divulgou o nome das atrações deste dia para os palcos Mundo e New Dance Order.

9 de setembro

Ainda não foi confirmada nenhuma atração para este dia.

10 de setembro

- Palco Mundo: Coldplay, Camila Cabello e Bastille.

- Palco Sunset: CeeLo Green.

11 de setembro

- Palco Mundo: Ivete Sangalo e Dua Lipa.

- Palco Sunset: Ludmilla e Macy Gray.



